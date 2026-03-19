Coahuila: 25 diputados y gasto de 10 millones por legislador en 2026

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Coahuila
/ 19 marzo 2026
    Coahuila: 25 diputados y gasto de 10 millones por legislador en 2026
    Congreso de Coahuila, donde cada uno de los 25 diputados tiene un costo anual de 10 millones de pesos, según el presupuesto 2026. HOMERO SÁNCHEZ

Aunque el estado tiene un costo medio por legislador, entidades como Estado de México y Ciudad de México concentran los mayores recursos por su población y número de diputados

Durante 2026, los 32 congresos locales del país operarán con un presupuesto total de 18 mil 380.1 millones de pesos, lo que representa un gasto promedio diario de 50.3 millones. Dentro de este panorama, Coahuila se ubica entre las legislaturas de menor tamaño, con 25 diputados, y un costo anual por legislador de 10 millones de pesos, situándose en la franja media del país en términos de erogaciones unitarias.

El análisis de los presupuestos de los congresos locales, realizado por MILENIO con base en la información oficial, indica que el monto asignado a cada legislatura incluye todos los gastos operativos: dietas de los diputados, nómina de asesores y personal, servicios generales, infraestructura y demás recursos necesarios para el funcionamiento de los poderes legislativos.

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Coahuila comparte su categoría con estados como Aguascalientes, Oaxaca e Hidalgo, donde el gasto por diputado también supera los 11 millones de pesos. En contraste, las entidades con los congresos más costosos por legislador son Baja California, con 34.8 millones por diputado; Morelos, con 31.8; Michoacán, 30.2; Ciudad de México, 28.5, y Jalisco, 26.7 millones.

En términos de presupuesto total, Coahuila se encuentra en niveles medios, con 250 millones de pesos aproximados, muy por debajo de entidades como el Estado de México, que destina 1,983.6 millones de pesos a su Congreso, o Ciudad de México, con 1,836.3 millones. Por población, cada legislador coahuilense representa a un promedio de 46 mil habitantes, mientras que en estados más poblados, como Estado de México o Jalisco, la representación es de más de 200 mil ciudadanos por curul.

El estudio revela que los congresos con menos curules tienden a registrar un costo menor por legislador, mientras que los más grandes presentan cifras elevadas en gasto unitario. Esto refleja la relación entre el tamaño del Congreso, la población representada y los recursos asignados.

Las cifras sugieren que, si bien Coahuila no es de los estados con mayores erogaciones, cada diputado local representa una inversión significativa en recursos públicos, un dato relevante en el debate sobre eficiencia y asignación del gasto legislativo a nivel nacional.

(Con información de Milenio)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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