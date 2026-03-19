Coahuila se ubica en octavo lugar en compra de autos en 2026

El comportamiento del mercado automotriz en México durante el arranque de 2026 dejó a Coahuila fuera del grupo principal de entidades con mayor volumen de compradores, al ubicarse en la octava posición a nivel nacional, de acuerdo con el más reciente reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con datos de Urban Science. Las cifras corresponden al análisis de compradores por estado en agencias del país, donde se detalla que, durante el primer bimestre del año, Coahuila acumuló seis mil 384 unidades adquiridas por clientes, colocándose por debajo de entidades con mayor dinamismo comercial.

En el contexto nacional, el promedio de vehículos adquiridos entre enero y febrero se ubicó en siete mil 439 unidades por entidad. Estados como Veracruz y Guanajuato superaron esta media con 11 mil 390 y 10 mil 55 unidades, respectivamente, posicionándose en los lugares sexto y séptimo del listado. Coahuila quedó por debajo de ese promedio, mientras que Quintana Roo registró seis mil 195 unidades, situándose inmediatamente después. El informe también muestra que el liderazgo en la compra de vehículos se mantiene concentrado en zonas con alta densidad poblacional y actividad económica. Durante el primer bimestre, la Ciudad de México encabezó la lista con 37 mil 77 unidades, seguida por el Estado de México con 27 mil 197, Nuevo León con 21 mil 456, Jalisco con 17 mil 625 y Puebla con 12 mil 25 automotores. En cuanto a las variaciones, el reporte destaca que Zacatecas registró el mayor crecimiento en términos absolutos, con mil 918 unidades adicionales y un incremento cercano al 99 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Puebla y Veracruz también reportaron avances, con 883 y 756 vehículos adicionales, respectivamente. Por el contrario, algunas entidades presentaron retrocesos en sus cifras. La Ciudad de México registró una disminución de 795 unidades, seguida por Baja California Sur con 563 menos y el Estado de México con una baja de 390 vehículos en el acumulado del bimestre.

En el análisis correspondiente únicamente al mes de febrero, la media nacional fue de tres mil 511 unidades por estado. En ese periodo, Zacatecas volvió a destacar con un crecimiento significativo, mientras que entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y San Luis Potosí reflejaron descensos en sus niveles de compra. El reporte de la AMDA permite observar un panorama con contrastes en el mercado automotriz, donde algunos estados muestran incrementos sostenidos, mientras otros registran caídas en la adquisición de vehículos. En este escenario, Coahuila se mantiene en una posición intermedia dentro del ranking nacional. (Con información de El Heraldo de México)

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