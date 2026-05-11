Coahuila, a la espera de definiciones federales para el cierre del ciclo escolar

Nancy Jazmín Flores Martínez, directora administrativa de Primarias Federales, señaló que el titular de Educación en el estado llevará las opiniones de padres de familia y docentes a una reunión clave en la Ciudad de México, donde se definirá el rumbo del calendario escolar.

La Secretaría de Educación en Coahuila se mantiene a la expectativa de las disposiciones oficiales a nivel federal respecto a un posible adelanto del fin del ciclo escolar 2024-2025, ante las diversas inquietudes de la comunidad educativa.

“Hoy estamos en espera de una disposición oficial en la que se nos indique cuáles serán estas nuevas determinaciones. Por lo pronto, en la Secretaría aún no tenemos nada confirmado”, afirmó la funcionaria estatal.

Sobre la postura de madres, padres de familia y docentes, Flores Martínez explicó que han recibido múltiples comentarios; sin embargo, la autoridad mantiene una posición neutral hasta que se emita un comunicado formal por parte de la federación.

“Hay diversas opiniones, por lo que nosotros únicamente estamos recabando cada una de ellas. No podemos posicionarnos ni a favor ni en contra, sino esperar las disposiciones oficiales”, detalló.

Uno de los factores que ha impulsado la revisión del calendario son las altas temperaturas registradas en la entidad. Al respecto, la directora reconoció que algunos planteles presentan carencias en sus sistemas de climatización para enfrentar el calor extremo.