Coahuila, a la espera de definiciones federales para el cierre del ciclo escolar

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    Coahuila, a la espera de definiciones federales para el cierre del ciclo escolar
    La autoridad educativa estatal mantiene una postura neutral hasta recibir instrucciones formales. UNPLASH

Analizan propuestas sobre calendario y condiciones climáticas en planteles

La Secretaría de Educación en Coahuila se mantiene a la expectativa de las disposiciones oficiales a nivel federal respecto a un posible adelanto del fin del ciclo escolar 2024-2025, ante las diversas inquietudes de la comunidad educativa.

Nancy Jazmín Flores Martínez, directora administrativa de Primarias Federales, señaló que el titular de Educación en el estado llevará las opiniones de padres de familia y docentes a una reunión clave en la Ciudad de México, donde se definirá el rumbo del calendario escolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/colegios-particulares-de-saltillo-descartan-recortar-el-ciclo-escolar-HA20572005

“Hoy estamos en espera de una disposición oficial en la que se nos indique cuáles serán estas nuevas determinaciones. Por lo pronto, en la Secretaría aún no tenemos nada confirmado”, afirmó la funcionaria estatal.

Sobre la postura de madres, padres de familia y docentes, Flores Martínez explicó que han recibido múltiples comentarios; sin embargo, la autoridad mantiene una posición neutral hasta que se emita un comunicado formal por parte de la federación.

“Hay diversas opiniones, por lo que nosotros únicamente estamos recabando cada una de ellas. No podemos posicionarnos ni a favor ni en contra, sino esperar las disposiciones oficiales”, detalló.

Uno de los factores que ha impulsado la revisión del calendario son las altas temperaturas registradas en la entidad. Al respecto, la directora reconoció que algunos planteles presentan carencias en sus sistemas de climatización para enfrentar el calor extremo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/califica-alcalde-de-saltillo-como-caja-china-adelanto-de-vacaciones-escolares-de-la-sep-HF20616980

“Tenemos algunas escuelas que carecen de equipos o que quizá no funcionan, como los minisplits, pero no cuento con el dato exacto”, comentó Flores Martínez sobre la infraestructura actual.

Finalmente, la funcionaria descartó emitir opiniones sobre si un ajuste en las fechas afectaría a las familias, al subrayar que cualquier decisión —incluidas actividades recreativas escolares— dependerá estrictamente de las nuevas indicaciones oficiales.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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