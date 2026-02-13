Coahuila: Abre Bienestar registro para Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar del 16 al 22 de febrero

La Secretaría de Bienestar anunció que a partir del lunes 16 de febrero y hasta el día 22 se llevará a cabo el registro para la incorporación de nuevos beneficiarios a dos de sus principales programas sociales: la Pensión para Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

El registro podrán hacerlo adultos mayores que ya hayan cumplido sus 65 años de edad y en el caso de las mujeres, los 60 años.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, los registros se llevarán a cabo de forma escalonada, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno, así como del calendario establecido.

⦾ Lunes 16: personas cuyo primer apellido inicia con A, B, C.

⦾ Martes 17: apellidos que comienzan con D, E, F, G, H.

⦾ Miércoles 18: apellidos con inicial I, J, K, L, M.

⦾ Jueves 19: apellidos que inician con N, Ñ, O, P, R.

⦾ Viernes 20: apellidos con inicial S, T, U, V, W, X, Y, Z.

⦾ Sábado 21 y domingo 22: todas las letras.

La titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel, informó que los módulos de atención operarán en un horario de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde en todo el País, con el propósito de garantizar el acceso de la población objetivo a estos apoyos económicos.

De acuerdo con la funcionaria, serán instalados más de 2 mil 500 módulos para realizar el proceso de inscripción, lo que permitirá ampliar la cobertura y facilitar el trámite en comunidades urbanas y rurales.

REQUISITOS Y UBICACIÓN DE MÓDULOS

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente —como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad—, así como CURP de reciente impresión, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.

Para ubicar el módulo más cercano, la dependencia federal habilitó la consulta en su portal oficial: www.gob.mx/bienestar, donde también se podrá verificar información detallada sobre fechas y sedes disponibles.

Asimismo, quienes por razones de salud o movilidad no puedan acudir de manera presencial podrán solicitar una visita domiciliaria a través de la Línea de Bienestar 800 639 42 64, con el fin de que personal autorizado realice el registro en su hogar.

Con esta jornada, la Secretaría de Bienestar busca fortalecer la política de inclusión social y ampliar la cobertura de apoyos dirigidos a sectores prioritarios, especialmente personas adultas mayores y mujeres en situación de vulnerabilidad.