Coahuila: Acuerdan que CRIH lleve por nombre ‘Blanca Isabel Martínez Bustos’

    En la reunión se rindió homenaje a Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos “Juan Fray de Larios”, quien recientemente falleció. FOTO: CORTESÍA

El gobernador Manolo Jiménez tuvo la última reunión del año con colectivos de familiares de desaparecidos, con quienes revisó avances de acciones en la materia

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la última Sesión Plenaria del año con colectivos de familiares de personas desaparecidas, encuentro en el que se revisaron avances, compromisos y pendientes de las diferentes mesas de trabajo que mantienen con el gobierno estatal.

Durante la reunión, se realizó un homenaje póstumo a Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro para los Derechos Humanos “Juan Fray de Larios”, fallecida recientemente y reconocida por su labor de acompañamiento a familias de personas desaparecidas. Como parte del reconocimiento, los colectivos propusieron que el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) lleve su nombre, propuesta que fue aprobada en la sesión.

“Sigamos construyendo juntas y juntos un Estado donde la dignidad y los derechos humanos sean siempre el centro de nuestras decisiones; así honraremos su vida y su legado”, manifestó Jiménez Salinas.

Además del homenaje, se informó la suscripción del Programa Estatal en Materia de Búsqueda, el cual, según autoridades, se implementará en el corto plazo.

Jiménez Salinas destacó que la colaboración con los colectivos ha permitido dar seguimiento a acuerdos en materia de búsqueda e identificación, y reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto en 2026.

También señaló que el caso de Coahuila es considerado un referente nacional en mecanismos de coordinación con organizaciones civiles.

Representantes de distintos grupos asistieron al encuentro, entre ellos Alas de Esperanza; Búscame; Buscando Desaparecidos México; Caravana Internacional de Búsqueda; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; Rastreador@s Nacionales; Voz que Clama Justicia; y Grupo VI.D.A., además del Centro Fray Juan de Larios, así como personal del Grupo Autónomo de Trabajo, funcionarios estatales y representantes de la Fiscalía General del Estado.

