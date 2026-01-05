Coahuila: advierte Fecanaco un primer semestre complicado para la economía

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El expresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Coahuila, Héctor Rodríguez López, advirtió que el primer semestre de 2026 será particularmente complejo para la economía regional y nacional.

“El arranque del año mantendrá la misma tendencia observada en 2025, con un dinamismo limitado en enero y febrero, derivado del bajo flujo de efectivo en la economía”, señaló el empresario.

Rodríguez López subrayó que la principal fuente de incertidumbre para el sector productivo es la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, agregó que el incremento de impuestos y los ajustes al salario mínimo en México también jugarán un papel determinante en el desempeño económico.

A pesar de este panorama, destacó que algunos analistas prevén un ligero crecimiento durante 2026, expectativa que el sector comercial espera que se concrete tras el estancamiento registrado en 2025.