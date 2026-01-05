Saltillo: Tras un año en operación, extingue Cabildo al Instituto Municipal de la Vivienda

Luego de haber sido instalado como una de las últimas acciones de la administración 2022-2024, el Cabildo de Saltillo extinguió el Instituto Municipal de Vivienda.

Fue en julio del 2024 cuando se creó el Instituto como Organismo Público Descentralizado “teniendo como objetivo principal promover y ejecutar programas relacionados con la adquisición, mejora o construcción de vivienda” para los trabajadores municipales.

En la exposición de motivos, el Cabildo señaló que el éxito de la operatividad del Instituto se vería cristalizado “con el paso del tiempo” por lo que ahora se buscaron alternativas de vivienda a corto y mediano plazo.

También indicó que reconoce el acceso a una vivienda digna como un acto de justicia social para los trabajadores, por lo que se trabaja en alternativas sociales y administrativas que permitan al Municipio atender sus obligaciones de vivienda.

La resolución pretende trasladar las acciones del Instituto a un área que permita la gestión de créditos hipotecarios otorgados por la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales del Municipio.

El Municipio acordó con el Sindicato suprimir la aportación de los trabajadores al Fondo Municipal de la Vivienda por ser una carga inmediata sin resultados tangibles a corto plazo. Sin estas aportaciones, señaló el Cabildo, era insostenible la operación del Instituto.

La propuesta de extinción fue aprobada por unanimidad y el acuerdo fue publicado el pasado 28 de noviembre en el Diario Oficial del Estado.

Conservará su personalidad jurídica para trámites relativos a su liquidación. Los empleados deberán ser adscritos a otra dependencia o bien, ser salvaguardados en sus derechos laborales.

El Cabildo de Saltillo también aprobó que ahora sea la Dirección de Servicios Administrativos la encargada de la gestión relativa al acceso a la vivienda de los empleados públicos.

Gestionará principalmente el acceso a créditos hipotecarios con instituciones públicas o privadas, difundirá acciones en materia de vivienda y coordinará acciones con autoridades estatales y federales.

¿CUÁNTO COSTÓ MANTENER EL INSTITUTO?

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo publicado el 1 de enero del 2024 en el Periódico Oficial del Estado, se gastaron 5 millones 42 mil pesos en “Remuneraciones al personal de carácter permanente” para el Instituto Municipal de Vivienda.

Entre estas se incluyeron 786 mil pesos en “Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año”.

También se desprenden 43 mil 920 pesos en “Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina”, así como otros 37 mil 812 pesos en “material de limpieza” y 222 mil pesos en combustible y gasolina.

A su vez se desglosan 10 mil 512 pesos para pagar el agua y 67 mil pesos para la renta de “mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo”.

Los documentos también indican que se destinaron 442 mil 320 pesos para “Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados”.

Revelaron a su vez que no se asignó presupuesto para conceptos como concesión de préstamos o inversiones financieras.