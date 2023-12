Coahuila: advierten víctimas de violencia impunidad con juicios abreviados en casos de feminicidio

La Fundación Luz y Esperanza, A.C., de Coahuila, reveló que durante los juicios de feminicidio, los agentes del Ministerio Público sugieren a las familias víctimas solucionar el conflicto a través de un juicio abreviado como única alternativa para no alargar el proceso, lo que genera impunidad al agresor, quien se beneficia con una mínima sentencia y sin reparación del daño.

“Entre las familias existe este sentido de impunidad porque llegan a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales (que el agresor tiene derecho a solicitar un juicio abreviado), y en el juicio abreviado le dan una sentencia más corta”, detalló Rosa María Salazar Rivera, directora de la fundación.

De acuerdo con la activista, el Ministerio Público reconoce que acepta este medio de solución alterna porque hay un pago, una indemnización, o una serie de beneficios para las víctimas indirectas que son los hijos, pero no existen todavía los elementos para que a un hombre, a un agresor se le procese sin beneficios. “Es ahí donde está el punto que llegamos a percibir que hay impunidad ahora en el tema”.

La Fiscalía General del Estado refirió que de los feminicidios registrados en este 2023, solo un caso no ha sido judicializado. La FGE omite precisar cuántos de estos casos fueron resueltos por la vía del procedimiento abreviado, y en cuántos, las personas llevaron el proceso penal hasta lograr la máxima sentencia contra el agresor.

“Creo que lo que tienen que vigilar que se cumpla son los acuerdos que se emiten en esa suspensión que son las medidas cautelares”, resaltó Rosa María Salazar, quien extendió esta misma necesidad a los casos de mujeres víctimas de violencia.

“Para mí, la más importante, además de que no se le acerque, es el tratamiento del generador de la violencia. Es algo en lo que no le estamos poniendo atención. Atendemos nada más una parte del problema que es a las mujeres víctimas, pero no le hemos puesto atención a atender a los agresores”, apuntó.

Aseguró que un generador de la violencia decide si se somete o no a tratamiento. Explicó que el problema viene cuando esa persona cambia de pareja y repite la conducta. “Yo no considero que tengan que endurecer penas, lo que sí creo es que tienen que ser más estrictos en el cumplimiento de las medidas cautelares si en esa medida se dictó que él debe ir a un tratamiento, como obligación”.

La presidenta de la Fundación Luz y Esperanza A.C sugirió la necesidad en el nuevo gobierno estatal de crear un espacio de atención, con programas específicos para la salud mental y masculinidad de los hombres, donde las autoridades ministeriales y judiciales puedan llevar un seguimiento de sus procesos.