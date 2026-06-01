Coahuila alcanza 14 años de escolaridad promedio; persiste abandono en bachillerato

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    Coahuila alcanza 14 años de escolaridad promedio; persiste abandono en bachillerato
    El abandono escolar en bachillerato y formación técnica profesional se mantiene por encima de la media nacional en la entidad. ARCHIVO

La entidad elevó su esperanza de escolaridad y la cobertura en educación superior durante el ciclo 2024-2025, aunque mantiene niveles de deserción en preparatoria por encima de la media nacional

Coahuila alcanzó una esperanza de escolaridad de 14 años durante el ciclo 2024-2025, de acuerdo con cifras del INEGI. Esto significa que, en promedio, se espera que una persona permanezca inscrita en el sistema educativo hasta los primeros años de universidad.

El indicador coloca a la entidad en línea con el promedio nacional y refleja un incremento respecto a ciclos anteriores. Coahuila registró 13.3 años en 2021-2022 y 13.4 en los ciclos 2022-2023 y 2023-2024.

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Si bien en la entidad ha crecido la cobertura de educación superior, también se ubica entre las 10 con mayor abandono escolar en bachillerato y formación técnica profesional. La tasa fue de 11.6 por ciento, por encima de la media nacional de 11.3 por ciento.

Datos de la Secretaría de Educación de Coahuila muestran que durante el ciclo 2024-2025 la cobertura en educación superior alcanzó 48.1 por ciento, la más alta desde 2018-2019. En ese periodo, la población en edad de cursar este nivel educativo fue de 280 mil 694 personas y la matrícula llegó a 135 mil 120 estudiantes.

$!La esperanza de escolaridad en Coahuila alcanzó los 14 años durante el ciclo 2024-2025, según datos del INEGI.
La esperanza de escolaridad en Coahuila alcanzó los 14 años durante el ciclo 2024-2025, según datos del INEGI. HÉCTOR GARCÍA

Entre las principales causas de deserción detectadas por la dependencia se encuentran la reprobación, el desinterés o la falta de vocación, así como los problemas económicos.

Esto coincide con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, que señalan que más de 71 mil jóvenes coahuilenses de entre 15 y 19 años trabajan actualmente.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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