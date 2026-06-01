Coahuila alcanza 14 años de escolaridad promedio; persiste abandono en bachillerato

Coahuila alcanzó una esperanza de escolaridad de 14 años durante el ciclo 2024-2025, de acuerdo con cifras del INEGI. Esto significa que, en promedio, se espera que una persona permanezca inscrita en el sistema educativo hasta los primeros años de universidad. El indicador coloca a la entidad en línea con el promedio nacional y refleja un incremento respecto a ciclos anteriores. Coahuila registró 13.3 años en 2021-2022 y 13.4 en los ciclos 2022-2023 y 2023-2024.

Si bien en la entidad ha crecido la cobertura de educación superior, también se ubica entre las 10 con mayor abandono escolar en bachillerato y formación técnica profesional. La tasa fue de 11.6 por ciento, por encima de la media nacional de 11.3 por ciento. Datos de la Secretaría de Educación de Coahuila muestran que durante el ciclo 2024-2025 la cobertura en educación superior alcanzó 48.1 por ciento, la más alta desde 2018-2019. En ese periodo, la población en edad de cursar este nivel educativo fue de 280 mil 694 personas y la matrícula llegó a 135 mil 120 estudiantes.

Entre las principales causas de deserción detectadas por la dependencia se encuentran la reprobación, el desinterés o la falta de vocación, así como los problemas económicos. Esto coincide con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, que señalan que más de 71 mil jóvenes coahuilenses de entre 15 y 19 años trabajan actualmente.

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