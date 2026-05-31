Inglés sigue siendo asignatura pendiente de población de Coahuila: mantiene último lugar nacional

Pese a que Coahuila mejoró 10 unidades en su evaluación, el avance no fue suficiente para abandonar el último puesto del ranking nacional. La entidad obtuvo una calificación de 380 puntos, lo que la colocó en la posición 32 entre los estados del país. En la edición de 2024 también ocupó el último lugar nacional, aunque entonces registró 370 puntos.

Coahuila se mantuvo como la entidad con el menor nivel de dominio del idioma inglés en México, de acuerdo con el Índice de Dominio del Inglés 2025 elaborado por Education First (EF).

La entidad volvió a ubicarse por debajo del Estado de México e Hidalgo, que en 2025 alcanzaron puntuaciones de 386 y 395 puntos, respectivamente. Ambos estados registraron una disminución respecto a 2024, cuando obtuvieron 414 y 416 puntos.

A nivel nacional, Nuevo León encabezó la clasificación, con 519 puntos; seguido de Morelos, con 503; y Michoacán, con 497.

Entre los estados fronterizos, Tamaulipas se ubicó en el puesto 29, con 395 puntos, mientras que Chihuahua ocupó el lugar 16, con 438 unidades y Sonora el décimo sitio, con 469.

El estudio también analiza el desempeño de las principales ciudades del país. En este apartado, Saltillo apareció entre las ciudades con menor dominio del idioma, al ubicarse en la cuarta posición más baja, con 360 puntos.

En contraste, Torreón destacó como la tercera ciudad mejor evaluada de México, al alcanzar una puntuación de 521 puntos.

En el contexto internacional, México se ubicó en la posición 103 dentro de la clasificación global elaborada por la organización.

Con el objetivo de abatir este rezago, Coahuila puso en marcha el programa Level Up en las escuelas de educación básica de Coahuila durante el ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el programa opera en todas las primarias que cuentan con maestro de inglés y en el 100 por ciento de las secundarias de la entidad. El programa forma parte de la estrategia Impulso Educativo y busca ampliar la cobertura de la enseñanza del idioma en los 38 municipios de Coahuila.

Antes de su implementación, 26 municipios tenían acceso a clases de inglés en primarias; actualmente el programa alcanza a mil 110 escuelas, mil 500 docentes y más de 370 mil estudiantes, mediante una inversión superior a los 16 millones de pesos.