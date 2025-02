Coahuila: Alerta Profeco por quejas contra financiadoras de autos

El caso de Autofinanciamiento de Automóviles de Monterrey, la Profeco indica que en 2024 se acumularon 41 casos en su contra, de los cuales, 24 sí fueron conciliados, 12 están en trámite y cinco no fueron conciliados por lo que deberán concluir a través de un proceso distinto. En seis semanas de 2025, llevan ya 11 quejas en trámite.

Con ADC Servicios Globales , la Profeco indicó que en 2024 le fueron registrados 83 casos, de los cuales 37 fueron conciliados, tiene 35 quejas en trámite y 11 más fueron registrados como no conciliados. En las primeras seis semanas del 2025, lleva 9 quejas que se encuentran en trámite y una en conciliación.

Por ejemplo, la Profeco registró que en 2024, ANM Motors contabilizó 71 quejas, de las cuales 29 fueron conciliadas, 31 están en trámite y 11 fueron clasificadas como no conciliadas. Entre enero y el 12 de febrero de este año, van 10 casos que se encuentran en trámite.

Una de las que más ha resonado en Saltillo, es FaceCar, misma que el año pasado acumuló seis quejas que todavía se encuentran en trámite, mientras que en seis semanas del 2025 ya lleva un registro de ocho que todavía se encuentran pendientes de concluir y una queja más que logró ser conciliada en la primera etapa.

Además está Sistema Único de Financiamiento que en 2025 no ha registrado quejas, pero en 2024 tuvo seis, de las cuales sólo una logró ser conciliada.

Respecto a estos casos, la Profeco emitió una serie de recomendaciones al consumidor, entre las que se encuentran, no firmar nada hasta que no se lea bien el contrato, revisar el alcance, revisar el buró de comercio y las quejas en contra de las empresas, leer letras pequeñas y no confiar en ofertas atractivas que pueden ser falsas.

Además, recordó a los consumidores que, si bien la Procuraduría está para defenderlos, es importante que se lea bien las firmas y los compromisos que se adquieren ante una firma para este y todos los tipos de productos que pretenden adquirirse por la vía del financiamiento.