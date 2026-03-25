Coahuila: Alerta SSPC sobre riesgos en uso de Bluetooth y emite recomendaciones de seguridad

De acuerdo con la dependencia, cuando esta función permanece activa, los equipos emiten señales que los hacen detectables, lo que puede ser aprovechado por terceros con fines ilícitos para intentar acceder a información personal mediante conexiones no autorizadas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población para disminuir riesgos asociados al uso del Bluetooth, una herramienta ampliamente utilizada en dispositivos móviles.

Especialistas advierten que este tipo de vulneraciones puede realizarse con dispositivos de uso cotidiano, como teléfonos celulares o computadoras portátiles, en un rango aproximado de hasta 10 metros.

PRINCIPALES AMENAZAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Entre los riesgos más comunes se encuentran la intercepción de datos, la propagación de software malicioso y la vinculación indebida a dispositivos desconocidos, lo que puede comprometer la privacidad del usuario.

Ante este panorama, la SSPC recomienda adoptar medidas básicas de ciberseguridad, como desactivar la función cuando no esté en uso, configurar el equipo en modo “no visible” y evitar aceptar solicitudes de conexión de dispositivos no identificados.

Asimismo, se sugiere mantener actualizado el sistema operativo y revisar periódicamente la lista de dispositivos previamente vinculados, con el fin de eliminar accesos no reconocidos.

La dependencia federal también pone a disposición de la ciudadanía la Ciberguía, un recurso digital donde se detallan prácticas seguras y se incluye el directorio de unidades de Policía Cibernética en cada entidad, para recibir orientación y atención especializada.