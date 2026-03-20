Inteligencia artificial delictiva, cuando los algoritmos están fuera de la ley

La inteligencia artificial o IA se ha convertido en un eje central del mundo de la ciberseguridad, y la dualidad de su utilización, con fines protectores, por un lado, y delictivos, por otro, plantea una carrera armamentista digital en la que conviven sistemas defensivos altamente avanzados con herramientas ofensivas igualmente sofisticadas, según expertos consultados por EFE. No estamos viendo una simple escalada tecnológica, sino un cambio de paradigma absoluto en la ciberseguridad, enfatizan.

“La inteligencia artificial se ha convertido en un eje central del panorama de la ciberseguridad, y su dualidad plantea un nuevo modelo: una especie de carrera armamentista digital en la que conviven sistemas defensivos altamente avanzados con herramientas ofensivas igualmente sofisticadas”, señala Mario García, director general para España y Portugal de la firma de ciberseguridad Check Point Software. En ese sentido “observamos un enfrentamiento cada vez más complejo entre lo que podríamos definir como ‘IA defensiva’ e ‘IA ofensiva’”, explica García. Explica que la ‘inteligencia artificial que defiende’, integrada en plataformas de ciberseguridad avanzadas, “utiliza decenas de motores de análisis basados en IA para detectar, prevenir y responder en tiempo real a amenazas emergentes, incluyendo malware polimórfico (programas maliciosos que pueden modificar su propio código para cambiar su ‘apariencia’), ‘deepfakes’ (videos ultrafalsos) y ataques automatizados”.

Un exponente de esta tecnología es el sistema de ciberseguridad Check Point Infinity ThreatCloud AI, puntualiza. Además, “la IA generativa defensiva actúa como copiloto de seguridad para asistir a los analistas en tareas complejas, reducir los tiempos de respuesta y anticipar movimientos del adversario”, añade. FRAUDGPT Y WORMGPT: EL PELIGRO DE LAS IA NO ÉTICAS Pero García advierte que, a su vez, “los ciberdelincuentes están replicando estos avances mediante el uso de IAs generativas no éticas como FraudGPT o WormGPT, capaces de generar campañas de ‘phishing’ (suplantación de identidad) altamente convincentes, contenido manipulado, ingeniería social automatizada y ‘malware’ (programas maliciosos) adaptativo, todo ello con una mínima intervención humana”. “La descentralización de sus operaciones delictivas y la facilidad de acceso a modelos generativos de IA no filtrados aumentan su capacidad de ataque”, enfatiza.

García anticipa que “a medio y largo plazo, en la ciberseguridad se producirá una evolución hacia ecosistemas híbridos de defensa autónoma, donde la IA no solo detecte, sino también actúe en tiempo real (instantáneamente) con decisiones inteligentes”, lo cual “conllevará una redefinición de los actuales Centros de Operaciones de Seguridad (SOC)”. “La clave para mantener la ventaja sobre la ciberdelincuencia estará en la capacidad de combinar una IA explicable con la supervisión humana, reforzar la gobernanza de datos, y establecer un marco normativo global que limite el uso malicioso de estas tecnologías emergentes”, según este especialista.

“La hipótesis de una superinteligencia autónoma en ambos frentes (el defensivo y el ofensivo) plantea un desafío filosófico, técnico y ético de gran magnitud”, según García. “En la práctica, el equilibrio entre estas dos fuerzas dependerá no solo de la capacidad técnica de las IAs, sino de cómo las sociedades, gobiernos y empresas logren establecer mecanismos de control, transparencia y supervisión responsables”, opina. EL ÉXITO DE LA IA DEFENSIVA DEPENDE DE TRES FACTORES Desde Check Point Software creen que sería posible inclinar la balanza a favor de la IA defensiva, si se pusiera en marcha un liderazgo regulatorio global que establezca límites claros al uso de IA y prohíba aplicaciones como la manipulación del comportamiento, así como la evaluación y puntuación de individuos o grupos basándose en su comportamiento social.

“También sería determinante que se ponga en funcionamiento una gobernanza ética de la IA, que garantice que las empresas apliquen principios de diseño responsable, evitando sesgos, auditando modelos, protegiendo la privacidad y fomentando la supervisión humana”, añade García. “El éxito de la IA defensiva también dependerá de la colaboración público-privada y la ciberinteligencia colectiva, basada en redes globales de información compartida, como la que permite la plataforma ThreatCloud AI, capaz de analizar más de 2 mil millones de decisiones diarias a partir de datos de más de 150 mil redes y millones de dispositivos”, asegura. Señala que “no se trata de esperar un vencedor absoluto, sino de construir un ecosistema de ciberseguridad en el que la IA potencie la resiliencia (adaptación y resistencia), automatice la protección y preserve la confianza digital, limitando el uso destructivo de la inteligencia artificial”. “La IA no reemplazará al ser humano en la ciberseguridad, pero sí que lo potenciará. Y ese será el factor decisivo para prevalecer en esta guerra”, concluye García, de Check Point Software. INMERSOS EN UNA BATALLA ALGORÍTMICA “Lo que estamos viendo actualmente no es una simple escalada tecnológica, sino un cambio de paradigma absoluto en el terreno de la ciberseguridad”, señala a EFE, Pablo Chapinal, director regional en Iberia de Zscaler, firma proveedora de seguridad empresarial en la nube. “Estamos inmersos en una auténtica batalla algorítmica, donde las IAs juegan un papel fundamental tanto en el refuerzo de la protección de las empresas como en la sofisticación de las amenazas”, puntualiza.