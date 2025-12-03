Refuerzo a la seguridad: Coahuila tendrá más unidades tácticas y de investigación

Monclova
/ 3 diciembre 2025
    Refuerzo a la seguridad: Coahuila tendrá más unidades tácticas y de investigación
    El Fiscal Federico Fernández Montañez anunció en Monclova la integración de nuevos agrupamientos especializados. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La Fiscalía alista unidades especializadas y vigilancia carretera en coordinación con la Guardia Nacional

MONCLOVA, COAH.- En 2026, Coahuila reforzará su estrategia de seguridad con la creación de nuevos Agrupamientos Policiacos Especializados, integrados por unidades tácticas, equipos de investigación y grupos dedicados a la vigilancia carretera, informó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Durante una visita a Monclova, el Fiscal adelantó que estas nuevas unidades se conformarán dentro de la propia Fiscalía General del Estado y operarán bajo modelos modernos basados en inteligencia, análisis y tecnología avanzada.

Los agrupamientos que vigilarán las carreteras trabajarán en coordinación con la Guardia Nacional y buscarán fortalecer la cobertura en los principales tramos del estado.

Fernández Montañez señaló además que el gobernador Manolo Jiménez instruyó la creación de una mesa estatal de tecnología, cuyo objetivo será integrar un sistema de monitoreo permanente para vigilar Coahuila las 24 horas, mediante la ampliación de la red de videovigilancia y la incorporación de herramientas digitales “novedosas” que no se habían aplicado anteriormente.

“El gobernador ha pedido que instalemos una mesa de tecnología, sistemas de videovigilancia, inteligencia... cosas que vienen a sumar y serán novedosas. Ya entrando en enero platicaremos más”, explicó el Fiscal.

Para 2026 también está prevista la conclusión de los arcos de seguridad, la renovación del parque vehicular y adecuaciones en diversas instalaciones, con el fin de mejorar la movilidad y el tiempo de respuesta del personal operativo.

Fernández Montañez sostuvo que la instrucción es clara: no bajar la guardia. “Vendrán cosas nuevas”, afirmó.

