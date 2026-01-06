Apoyo solidario

El gobernador de Coahuila condenó el régimen que Nicolás Maduro instauró en Venezuela, el cual habría coludido con actividades de narcotráfico. Además, manifestó su respaldo y solidaridad al pueblo venezolano para que pronto puedan iniciar su etapa de reconstrucción tras años de crisis.

“A estos delincuentes, que han abusado del poder por tantos años, cometiendo todo tipo de delitos y dejando en la miseria a su país, no se les respeta: se les aplica toda la fuerza. Maduro simplemente cosechó lo que sembró”, expresó Manolo Jiménez.

