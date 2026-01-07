$!V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026

Reconocida desde hace tiempo por ofrecer dispositivos orientados al rendimiento y la accesibilidad, Amazfit entró en una nueva etapa definida por el diseño reflexivo, la innovación y un inconfundible espíritu de atletismo. En el CES 2026, Amazfit destacará cómo su sistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo, impulsado por casos de uso reales y avalado por atletas de élite, entre ellos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher. La filosofía de Amazfit refleja su compromiso con una tecnología que se integra de forma natural en las rutinas cotidianas. TE PUEDE INTERESAR: Con la IA al centro, empieza CES 2026 en Las Vegas Esta visión cobra vida a través de nuevos conceptos y lanzamientos, entre ellos: V1TAL Food Camera: un concepto que amplía el sistema conectado de rendimiento de Amazfit ¿QUÉ ES V1TAL FOOD CAMERA?

En el CES 2026, Amazfit presentará un adelanto de V1TAL Food Camera, un concepto en desarrollo que explora cómo la nutrición puede convertirse en una variable medible dentro de un sistema conectado de rendimiento. Diseñado para analizar los hábitos alimentarios en contextos reales, V1TAL registra no solo qué se consume, sino también cómo, cuándo y en qué contexto se realiza la ingesta. Como prueba del enfoque “ecosystem-first” de Amazfit, el concepto muestra cómo los datos de nutrición pueden integrarse junto con la carga de entrenamiento, la recuperación y las métricas de salud que ya registran los dispositivos ponibles de Amazfit; toda la información se conecta directamente con la aplicación Zepp. Sobre la base de la función incorporada el año pasado “Food Log”, que permite cargar alimentos mediante fotos en la aplicación Zepp, el concepto V1TAL Food Camera se concibe como un complemento avanzado que analiza con mayor profundidad los datos nutricionales para convertir las comidas cotidianas en información accionable dentro del sistema conectado de rendimiento de Amazfit. La V1TAL Food Camera que se expone en el CES es solo un concepto, no un lanzamiento de producto. Las unidades exhibidas son prototipos; las funciones, el diseño, el precio y los plazos continúan en desarrollo.

AMAZFIT HELIO GLASSES: PARA MANTENER A LOS CORREDORES CONCENTRADOS En el CES 2026, Amazfit presentará un adelanto de Helio Glasses, un concepto en etapa temprana que busca trasladar los datos de rendimiento de la muñeca a la visión directa para ofrecer una experiencia de entrenamiento más segura e inmersiva. Diseñadas específicamente para corredores, estas gafas livianas combinan protección ocular esencial con una pantalla minimalista capaz de proyectar información directamente en el campo de visión, de modo que los datos clave acompañan al usuario sin necesidad de mirar hacia abajo. Cuando se emparejan con un reloj inteligente de Amazfit, las Helio Glasses muestran métricas en tiempo real como el ritmo, la frecuencia cardíaca y la navegación directamente en el campo de visión frontal del corredor durante actividades como carreras a pie o ciclismo. Al mantener la cabeza erguida y la atención enfocada, el concepto busca abordar dos puntos críticos de las carreras: la seguridad y la concentración.

Como prueba del enfoque “ecosystem-first” de Amazfit, las Helio Glasses demuestran que el hardware, el software y los datos trabajan de forma conjunta entre dispositivos, con información distribuida con fluidez mediante la aplicación Zepp, junto con los datos de entrenamiento, recuperación y salud provenientes de los dispositivos ponibles de Amazfit. Fabricadas con lentes de policarbonato resistentes a impactos y diseñadas para ser resistentes al agua y al sudor, las gafas pueden controlarse mediante botones integrados en la montura o a través de un reloj Amazfit emparejado; y su batería está diseñada para durar una maratón completa. TE PUEDE INTERESAR: Siemens y NVIDIA amplían su alianza para construir sistema operativo de IA industrial Actualmente, las Amazfit Helio Glasses son solo un concepto, no un lanzamiento de producto. Las unidades mostradas en el CES son prototipos de ingeniería, y el diseño final, las funciones, el precio y los plazos siguen en desarrollo, con un posible lanzamiento previsto para la segunda mitad de 2026. ACTIVE MAX: MÁS GRANDE, MÁS BRILLANTE Y DISEÑADO PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Como el miembro más reciente de la familia Active, el nuevo Active Max combina una llamativa pantalla de 1,5 pulgadas, una potente batería de 24 días y herramientas avanzadas de entrenamiento que ayudan a mantener la motivación y el camino correcto. Active Max incorpora mejoras en tres dimensiones: una pantalla más grande, mayor almacenamiento y mayor duración de batería. Al combinar durabilidad liviana con resistencia al agua 5 ATM y más de 170 modos deportivos, Active Max ofrece versatilidad para sesiones de fuerza, carreras a pie y actividades al aire libre. Disponible ahora por $169 en amazfit.com y Amazon.

¿QUÉ SEÑALES DA AMAZFIT?

Más allá de los dispositivos ponibles inteligentes de Amazfit, Zepp Health continúa expandiendo su sistema conectado e integral de salud a través de Zepp Clarity, que ofrece una línea de audífonos de venta libre (OTC) diseñados para personas con pérdida auditiva leve a moderada. Los modelos Zepp Clarity One, Pixie y Omni combinan un diseño discreto y moderno con sonido personalizable, autoajuste intuitivo y conectividad Bluetooth opcional. En el CES 2026, Zepp Clarity exhibirá sus soluciones auditivas en Pepcom; y continuará ampliando su presencia mediante canales directos al consumidor y grandes socios minoristas como Target, Best Buy y Amazon, además de expandir activamente su red de socios de distribución a nivel nacional.