Coahuila amplía campaña por el Mes del Testamento; trámite costará 2 mil pesos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que, en coordinación con el Colegio de Notarios de Coahuila, se mantendrán las acciones de orientación y atención a la población para promover la cultura testamentaria en las distintas regiones del estado.

La campaña “Septiembre, Mes del Testamento” se extenderá durante las próximas semanas en Coahuila, con el objetivo de facilitar a las familias la elaboración de este documento y reducir los conflictos que pueden surgir por la falta de certeza sobre el destino de bienes y derechos después del fallecimiento de una persona.

Durante la campaña, el costo del testamento será de 2 mil pesos, lo que representa un descuento de 50 por ciento respecto de la tarifa ordinaria. Además, el trámite será gratuito para integrantes de corporaciones de seguridad, Protección Civil, brigadistas, bomberos, personal de salud y elementos del Ejército Mexicano, de acuerdo con la información proporcionada por el Colegio de Notarios.

El Gobierno estatal señaló que la intención es que un mayor número de personas aproveche el periodo de descuento para establecer legalmente quiénes serán los beneficiarios de su patrimonio y evitar que sus familiares tengan que enfrentar posteriormente procesos sucesorios más largos y costosos.

BUSCAN EVITAR CONFLICTOS POR HERENCIAS

La elaboración de un testamento permite establecer la voluntad de una persona respecto al destino de sus bienes y derechos, además de facilitar los procedimientos que deben realizar los familiares tras su fallecimiento.

Las autoridades estatales y el Colegio de Notarios destacaron que contar con este documento puede ayudar a prevenir disputas entre familiares, gastos adicionales y procedimientos legales que pueden prolongarse cuando no existe una disposición testamentaria.

Manolo Jiménez señaló que la estrategia busca acercar información y servicios jurídicos a la población, principalmente mediante las Brigadas Mejora Coahuila y el trabajo conjunto con las notarías de las diferentes regiones.

“Queremos que más familias tengan la tranquilidad de saber que su patrimonio está en orden. Hacer un testamento es pensar en el futuro, pero también es un acto de responsabilidad y de amor hacia nuestras familias”, expresó.

El mandatario también sostuvo que la certeza jurídica tiene efectos más allá del ámbito familiar, pues contribuye a generar confianza para quienes viven, trabajan, emprenden o invierten en Coahuila.

En ese sentido, indicó que su administración mantiene acciones encaminadas a simplificar trámites y reducir procesos burocráticos relacionados con el patrimonio y la regularización de bienes.

PREPARAN CAMPAÑA SOBRE SUCESIONES

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Coahuila anunció que próximamente desarrollará una campaña específica de información y orientación sobre procedimientos sucesorios, en coordinación con el Colegio de Notarios y la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC).

La intención será explicar a las familias qué alternativas existen cuando una persona fallece y es necesario dar continuidad jurídica a sus bienes y derechos.

La información también buscará orientar a los ciudadanos sobre las instituciones a las que pueden acudir y los procedimientos que deben seguir para regularizar o transmitir legalmente un patrimonio.

El gobernador instruyó a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección de Notarías a mantener coordinación con el Colegio de Notarios y las dependencias involucradas para generar información accesible para la ciudadanía.

SEGURIDAD JURÍDICA TAMBIÉN ES PATRIMONIAL

Francisco Aguilera Sánchez, presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, señaló que la protección de las familias también implica brindar certeza sobre sus bienes y derechos.

El representante del gremio notarial destacó la coordinación con el Gobierno estatal y Mejora Coahuila para llevar los servicios a un mayor número de personas, además de señalar avances en materia de modernización registral y catastral, digitalización y certeza jurídica.

En Saltillo, el alcalde Javier Díaz González también llamó a la población a aprovechar la campaña y considerar el testamento como una herramienta de prevención para proteger el patrimonio familiar.

Durante el acto, Paloma Leslie Alemán Aguilar, elemento de la Policía Civil Estatal, destacó que para quienes desempeñan actividades consideradas de riesgo, contar con un testamento representa una manera de dejar en orden sus asuntos patrimoniales y evitar problemas a sus familias.