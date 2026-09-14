Mantendrá IMSS Coahuila urgencias y hospitalización durante el 15 y 16 de septiembre

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Saltillo
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    Mantendrá IMSS Coahuila urgencias y hospitalización durante el 15 y 16 de septiembre
    Los servicios de Urgencias y hospitalización del IMSS en Coahuila operarán con normalidad durante el 15 y 16 de septiembre ARCHIVO

Las unidades médicas tendrán capacidad de respuesta para atender emergencias y pacientes que requieran ingreso hospitalario durante los días festivos

Los servicios de Urgencias y hospitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantendrán operaciones normales durante los días 15 y 16 de septiembre, con el objetivo de garantizar atención médica a los derechohabientes que requieran asistencia durante las celebraciones patrias.

El Instituto informó que sus unidades médicas permanecerán preparadas para atender emergencias y casos que ameriten hospitalización, por lo que llamó a la población a identificar correctamente los servicios disponibles durante el periodo festivo.

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En las áreas de Urgencias se aplicará el sistema de Triage, mediante el cual el personal médico realiza una valoración inicial para determinar la gravedad de cada paciente y establecer el orden de atención conforme a su condición clínica. De esta manera, los casos que representen mayor riesgo recibirán prioridad, independientemente del momento de llegada.

El IMSS destacó que este mecanismo permite organizar la atención médica de acuerdo con las necesidades de cada paciente y mantener una respuesta oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o integridad de las personas.

Mientras los servicios de Urgencias y hospitalización permanecerán activos, otras áreas del instituto suspenderán actividades durante los días festivos. La consulta de Medicina Familiar, especialidades y diversos servicios administrativos retomarán su funcionamiento habitual a partir del jueves 17 de septiembre.

El reinicio de actividades también contempla a los Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, que volverán a operar conforme a sus horarios y procedimientos establecidos.

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El Seguro Social reiteró su compromiso de mantener la atención médica esencial durante los días de descanso oficial y pidió a los derechohabientes considerar que las áreas de Urgencias están destinadas principalmente para padecimientos que requieren atención inmediata.

Con estas medidas, el IMSS Coahuila busca garantizar la continuidad de los servicios prioritarios y mantener capacidad de respuesta durante el periodo en que se desarrollarán las actividades relacionadas con las fiestas patrias.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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