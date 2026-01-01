Coahuila ampliará red de atención a mujeres tras radiografía de violencia familiar

A partir de la radiografía de violencia familiar elaborada por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en coordinación con el Gobierno del Estado y diversas instituciones encargadas de prevenir, atender e investigar este delito, el Gobierno de Coahuila implementará una política pública integral orientada a fortalecer la atención a mujeres víctimas, mediante la ampliación de servicios, el uso de herramientas tecnológicas y el empoderamiento económico.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo

Lo anterior se encuentra contenido en el documento, que señala que “El Gobierno del Estado de Coahuila implementará una política pública integral conformada por componentes estratégicos, diseñados para prevenir, reducir y atender de manera efectiva la violencia familiar y la violencia de género.”

El diagnóstico, sustentado en el análisis de información recabada principalmente a partir de las denuncias presentadas por las víctimas en los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres (CJEM), permitió identificar la necesidad de ampliar la cobertura, reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención integral que reciben las mujeres en situación de violencia.

Uno de los ejes centrales de esta política pública es el fortalecimiento de la infraestructura de atención, mediante la ampliación de la red de Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para acercar los servicios adentro de las regiones y aliviar la saturación que enfrentan algunos centros existentes, garantizando una atención más oportuna, cercana y personalizada.

La propuesta contempla la apertura de nuevos CJEM, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y criterios de priorización territorial como el número de habitantes, la incidencia de violencia familiar y de género, la distancia al centro más cercano y su capacidad instalada.

Entre los proyectos planteados se encuentra la instalación de un CJEM en la Región Carbonífera, ya planificado, que atenderá a los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, reduciendo los traslados de mujeres que actualmente deben acudir a centros lejanos.

También se proyecta un centro en Ramos Arizpe, con cobertura para ese municipio y la zona norte de Saltillo, con el fin de disminuir la carga del CJEM capitalino. Asimismo, se contempla la apertura de un CJEM en Parras de la Fuente, para atender a población rural y flotante con dificultades de acceso a servicios especializados.

En Saltillo, la alta demanda justifica la creación de un segundo CJEM en zonas estratégicas como el bulevar Fundadores o la colonia Teresitas, mientras que en Torreón se propone un segundo centro en la zona norte u oriente de la ciudad. Cada uno replicará el modelo integral de atención, que incluye apoyo psicológico, asesoría jurídica, trabajo social, vinculación laboral y canalización a refugios, con espacios accesibles y áreas amigables para niñas y niños.

Como complemento a los centros fijos, la estrategia incorpora la creación de un CJEM Itinerante, conformado por unidades móviles que llevarán atención psicológica, asesoría legal y trabajo social a colonias urbanas y comunidades rurales sin cobertura permanente. Estas unidades permitirán brindar primera atención, identificar riesgos, iniciar procesos de denuncia y canalizar a las mujeres a instancias especializadas, fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio.

Además, se implementará el CJEM Virtual, un esquema de atención digital y telefónica disponible las 24 horas, que permitirá a las mujeres recibir orientación psicológica y jurídica sin necesidad de desplazarse. Este modelo incluirá atención vía llamadas, videollamadas y un chatbot de WhatsApp, facilitando la denuncia temprana y la activación de medidas de protección urgentes en coordinación con autoridades de seguridad y refugios.

La política pública también contempla el fortalecimiento y expansión de la red de Puntos Violeta en los 38 municipios del estado, con el propósito de garantizar espacios seguros de resguardo inmediato para mujeres en situación de riesgo. Estos puntos estarán enlazados al C5 y C4, con personal capacitado para activar protocolos de emergencia, y se complementarán con el desarrollo de la aplicación móvil “Mujeres de Coahuila Seguras”, que integrará un botón de pánico, la localización de CJEM, refugios y Puntos Violeta, así como servicios de orientación y apoyo.

Otro componente clave es la ampliación de la red de refugios para mujeres en situación de violencia, garantizando espacios seguros en las principales ciudades y, al menos, uno en localidades con más de 30 mil habitantes. Estos refugios brindarán alojamiento temporal, atención integral y acompañamiento especializado para mujeres y sus hijas e hijos, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.

Finalmente, la estrategia pone un énfasis especial en el empoderamiento económico como herramienta de prevención y salida de la violencia, mediante programas de capacitación laboral, microcréditos, bolsa de trabajo y ferias del empleo, así como la implementación del Semáforo de Alerta Psicológica, diseñado para identificar de manera temprana la violencia emocional. Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca no sólo ampliar la cobertura de atención, sino fortalecer de manera integral la protección, acompañamiento y autonomía de las mujeres víctimas de violencia en Coahuila.