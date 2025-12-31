IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reportó un incremento del 15 por ciento en su productividad de consultas de medicina familiar gracias a la implementación del programa Unidades Médicas de Tiempo Completo (UMTC). Esta iniciativa, que comenzó a operar en diciembre de 2024, ha permitido desahogar la demanda del servicio mediante atención en horarios vespertinos y fines de semana.

La doctora Claudia Sánchez Castillo, coordinadora auxiliar de Primer Nivel de Atención, detalló que el programa funciona actualmente en nueve clínicas distribuidas en el estado, las cuales ofrecen servicio los sábados y domingos en un horario de 07:00 a 23:00 horas. Hasta la fecha, estas unidades han acumulado un total de 173 mil 760 consultas.

Este esquema de atención ha resultado fundamental para que los derechohabientes reciban cuidados médicos sin saturar los servicios de urgencias. Además, permite dar continuidad al tratamiento de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y brindar un seguimiento constante a mujeres embarazadas.

El servicio de las UMTC se ha expandido gradualmente desde su inicio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 82 y 73 de Saltillo. Actualmente, el programa integra también a la UMF No. 88 de Ramos Arizpe, la UMAA/MF No. 89 de Saltillo, el HGZ/MF No. 16 de Torreón, la UMF No. 83 de Matamoros, el HGSZ No. 21 en San Pedro de las Colonias y la UMF No. 86 en Monclova.

Con la incorporación de estas clínicas, el Seguro Social cuenta ahora con 37 consultorios adicionales de medicina familiar. Además de las consultas, se garantiza la operatividad de áreas clave como farmacia, laboratorio, rayos X, nutrición, trabajo social y medicina preventiva, optimizando el uso de la infraestructura institucional para brindar una atención oportuna y de calidad a los coahuilenses.