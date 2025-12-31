IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo

Coahuila
/ 31 diciembre 2025
    IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo
    Con el servicio de fin de semana, el IMSS Coahuila ha logrado atender a más de 173 mil pacientes que requieren seguimiento médico constante, como embarazadas y personas con enfermedades crónicas. FOTO: ARCHIVO
Elena Vega
Elena Vega

Salud

Coahuila
Saltillo

IMSS

El programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo (UMTC) permite ofrecer servicio los fines de semana de 07:00 a 23:00 horas, facilitando el seguimiento a pacientes crónicos y reduciendo los tiempos de espera

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reportó un incremento del 15 por ciento en su productividad de consultas de medicina familiar gracias a la implementación del programa Unidades Médicas de Tiempo Completo (UMTC). Esta iniciativa, que comenzó a operar en diciembre de 2024, ha permitido desahogar la demanda del servicio mediante atención en horarios vespertinos y fines de semana.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz y Luly López desean a Saltillo un 2026 de esperanza, unidad y bienestar

La doctora Claudia Sánchez Castillo, coordinadora auxiliar de Primer Nivel de Atención, detalló que el programa funciona actualmente en nueve clínicas distribuidas en el estado, las cuales ofrecen servicio los sábados y domingos en un horario de 07:00 a 23:00 horas. Hasta la fecha, estas unidades han acumulado un total de 173 mil 760 consultas.

Este esquema de atención ha resultado fundamental para que los derechohabientes reciban cuidados médicos sin saturar los servicios de urgencias. Además, permite dar continuidad al tratamiento de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y brindar un seguimiento constante a mujeres embarazadas.

El servicio de las UMTC se ha expandido gradualmente desde su inicio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 82 y 73 de Saltillo. Actualmente, el programa integra también a la UMF No. 88 de Ramos Arizpe, la UMAA/MF No. 89 de Saltillo, el HGZ/MF No. 16 de Torreón, la UMF No. 83 de Matamoros, el HGSZ No. 21 en San Pedro de las Colonias y la UMF No. 86 en Monclova.

Con la incorporación de estas clínicas, el Seguro Social cuenta ahora con 37 consultorios adicionales de medicina familiar. Además de las consultas, se garantiza la operatividad de áreas clave como farmacia, laboratorio, rayos X, nutrición, trabajo social y medicina preventiva, optimizando el uso de la infraestructura institucional para brindar una atención oportuna y de calidad a los coahuilenses.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

