Coahuila: Anestesiólogos del IMSS ayudan a reducir ansiedad previa a cirugía

La doctora Sonia Montelongo, especialista de la UMAA No. 89 del IMSS Coahuila, explicó que la labor de los anestesiólogos permite disminuir la ansiedad de los pacientes antes de un procedimiento quirúrgico, aclarar dudas y temores, y vigilar que su estado físico sea óptimo. De acuerdo con Montelongo, su labor permite disminuir el estado de ansiedad de los pacientes previo a un procedimiento quirúrgico, aclarar dudas y temores, y vigilar que el estado físico sea el óptimo.

Afirmó que la relación del especialista con el derechohabiente también es fundamental para garantizar una atención segura y efectiva durante la intervención quirúrgica. La especialista describió que la anestesiología es una especialidad médica que brinda procedimientos para intervenciones quirúrgicas, médicas y/o terapéuticas dentro o fuera del quirófano, a través del uso de medicamentos o técnicas anestésicas. Además, dijo, se realizan estudios diagnósticos y tratamientos contra el dolor para garantizar la seguridad y comodidad de los pacientes.

El IMSS Coahuila detalló que los anestesiólogos evalúan el estado físico del paciente para conocer posibles riesgos quirúrgicos, mantienen una comunicación clara sobre el procedimiento anestésico que sugieren y aclaran dudas y temores. Al finalizar un procedimiento quirúrgico, añadió el instituto, este personal participa en el traslado seguro del paciente a la unidad de cuidados postoperatorios, en el control del dolor y en el alta al área de hospitalización.