Coahuila: Anestesiólogos del IMSS ayudan a reducir ansiedad previa a cirugía

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    Coahuila: Anestesiólogos del IMSS ayudan a reducir ansiedad previa a cirugía
    La evaluación del estado físico y la vigilancia durante el procedimiento son parte de la labor de anestesiología para garantizar una atención segura. CORTESÍA

En el Día Mundial de la Anestesióloga y del Anestesiólogo, el instituto reconoció a quienes laboran en UMAE, hospitales de Segundo Nivel y UMAA

La doctora Sonia Montelongo, especialista de la UMAA No. 89 del IMSS Coahuila, explicó que la labor de los anestesiólogos permite disminuir la ansiedad de los pacientes antes de un procedimiento quirúrgico, aclarar dudas y temores, y vigilar que su estado físico sea óptimo.

De acuerdo con Montelongo, su labor permite disminuir el estado de ansiedad de los pacientes previo a un procedimiento quirúrgico, aclarar dudas y temores, y vigilar que el estado físico sea el óptimo.

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Afirmó que la relación del especialista con el derechohabiente también es fundamental para garantizar una atención segura y efectiva durante la intervención quirúrgica.

La especialista describió que la anestesiología es una especialidad médica que brinda procedimientos para intervenciones quirúrgicas, médicas y/o terapéuticas dentro o fuera del quirófano, a través del uso de medicamentos o técnicas anestésicas. Además, dijo, se realizan estudios diagnósticos y tratamientos contra el dolor para garantizar la seguridad y comodidad de los pacientes.

$!La comunicación con el derechohabiente y la revisión de signos vitales forman parte de la valoración previa a una intervención quirúrgica.
La comunicación con el derechohabiente y la revisión de signos vitales forman parte de la valoración previa a una intervención quirúrgica. CORTESÍA

El IMSS Coahuila detalló que los anestesiólogos evalúan el estado físico del paciente para conocer posibles riesgos quirúrgicos, mantienen una comunicación clara sobre el procedimiento anestésico que sugieren y aclaran dudas y temores.

Al finalizar un procedimiento quirúrgico, añadió el instituto, este personal participa en el traslado seguro del paciente a la unidad de cuidados postoperatorios, en el control del dolor y en el alta al área de hospitalización.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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