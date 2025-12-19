Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos
    La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El estado acumula 60 denuncias entre enero y octubre, cifra superior a la registrada en los últimos cinco años, de acuerdo con el SESNSP

TORREÓN, COAH.- El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que casi al final del 2025, en Coahuila, se observó un incremento de las denuncias por el delito de extorsión en los diversos municipios de la entidad.

De acuerdo con los datos registrados entre enero y octubre de este año, en Coahuila han sido registrados un total de 60 indagatorias por el delito de extorsión en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Alcanza Coahuila cifra récord en turismo: 6 mil 400 mdp de derrama económica en 2025

A nivel estatal, esta incidencia se ha visto considerablemente incrementada en comparación con el mismo período, pero de años anteriores, e incluso, hubo un incremento de 25 por ciento en comparación con el 2024.

A detalle, los informes indican que durante el 2020, fueron registradas 34 denuncias por el delito, luego en 2021 fueron 31, en el 2022 fueron 30, en el 2023 fueron otras 27 y en el 2024 se registraron 48.

Tan solo en lo que respecta al 2025, la estadística reveló que el último mes, es decir, octubre, tuvo la incidencia más alta de este delito con un total de 17 denuncias que recibió en origen la Fiscalía General del Estado.

Los datos dicen que a nivel municipal, es Torreón la entidad donde más casos se han registrado con un total de 20 denuncias, después Saltillo con 11, luego está Monclova con siete, San Pedro de las Colonias con seis y Piedras Negras con cuatro.

Fue el pasado 5 de diciembre, cuando se publicó el acuerdo por el que la Fiscalía General del Estado, pondrá en marcha una unidad especializada para atender este delito, que estará adscrita a la Coordinación Estatal para la Investigación del Delito de Secuestro.

TE PUEDE INTERESAR: Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes

Esta nueva unidad tiene como objetivo dar cumplimiento a las disposiciones federales con miras a perseguir la justicia del delito, pero también para crear adecuados mecanismos de denuncia, y capacitación y especialización de elementos que se enfoquen en atenderlo.

EXTORSIÓN EN LOS AÑOS EN COAHUILA (ENE-OCT)

2025 - 60

2024 - 48

2023 - 27

2022 - 30

2021 - 31

2020 - 34

Temas


Extorsiones
delitos

Localizaciones


Torreón

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se viraliza video de menor en Saltillo, bailando y apuntando con arma larga

Se viraliza video de menor en Saltillo, bailando y apuntando con arma
Un peregrinar

Un peregrinar
true

La O por lo divino
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Autoridades federales aseguraron un vehículo y la droga durante la intervención en el ejido La Tuna.

Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
En Coahuila la venta de cuetes será severamente castigada.

Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes
Planes. Saltillo ofrece opciones culturales y de entretenimiento durante el arranque de las vacaciones decembrinas, con actividades gratuitas, conciertos tributo y estrenos cinematográficos para todo público.

¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’