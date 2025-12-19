Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos

TORREÓN, COAH.- El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer que casi al final del 2025, en Coahuila, se observó un incremento de las denuncias por el delito de extorsión en los diversos municipios de la entidad.

De acuerdo con los datos registrados entre enero y octubre de este año, en Coahuila han sido registrados un total de 60 indagatorias por el delito de extorsión en la entidad.

A nivel estatal, esta incidencia se ha visto considerablemente incrementada en comparación con el mismo período, pero de años anteriores, e incluso, hubo un incremento de 25 por ciento en comparación con el 2024.

A detalle, los informes indican que durante el 2020, fueron registradas 34 denuncias por el delito, luego en 2021 fueron 31, en el 2022 fueron 30, en el 2023 fueron otras 27 y en el 2024 se registraron 48.

Tan solo en lo que respecta al 2025, la estadística reveló que el último mes, es decir, octubre, tuvo la incidencia más alta de este delito con un total de 17 denuncias que recibió en origen la Fiscalía General del Estado.

Los datos dicen que a nivel municipal, es Torreón la entidad donde más casos se han registrado con un total de 20 denuncias, después Saltillo con 11, luego está Monclova con siete, San Pedro de las Colonias con seis y Piedras Negras con cuatro.

Fue el pasado 5 de diciembre, cuando se publicó el acuerdo por el que la Fiscalía General del Estado, pondrá en marcha una unidad especializada para atender este delito, que estará adscrita a la Coordinación Estatal para la Investigación del Delito de Secuestro.

Esta nueva unidad tiene como objetivo dar cumplimiento a las disposiciones federales con miras a perseguir la justicia del delito, pero también para crear adecuados mecanismos de denuncia, y capacitación y especialización de elementos que se enfoquen en atenderlo.

EXTORSIÓN EN LOS AÑOS EN COAHUILA (ENE-OCT)

2025 - 60

2024 - 48

2023 - 27

2022 - 30

2021 - 31

2020 - 34