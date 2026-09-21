Coahuila: anuncia Manolo Jiménez nuevo protocolo vial en Los Chorros

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Coahuila
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    Coahuila: anuncia Manolo Jiménez nuevo protocolo vial en Los Chorros
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la reunión de seguridad en la que se abordó el nuevo protocolo para atender accidentes en Los Chorros. OMAR SAUCEDO

Preparan protocolo para agilizar la atención de accidentes en Los Chorros

Durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, en Saltillo, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con presencia del Ejército y Guardia Nacional.

Tras el encuentro, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer los detalles de un nuevo protocolo de actuación enfocado en la prevención y atención de accidentes en el tramo conocido como Los Chorros.

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“Es un protocolo que va desde inversión en infraestructura hasta un tema de ministerios públicos para estar disponibles ante cualquier accidente, para que cuando pase un accidente inmediatamente va a entrar un protocolo de todos para liberar los carriles”, explicó.

Fernández Montañez precisó que los percances no solo ocurren por exceso de velocidad, sino por fallas mecánicas y descuidos al conducir, adelantando además la creación de cinco nuevas divisiones policiales que el Ejecutivo estatal presentará antes de noviembre.

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Manolo Jiménez Salinas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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