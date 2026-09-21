Llegan madres buscadoras de distintos estados a la Región Centro de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Llegan madres buscadoras de distintos estados a la Región Centro de Coahuila
    Madres buscadores escucharon misa oficiada por el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, en el templo del Verbo Encarnado. LIDIET MEXICANO

Recorrerán predios y penales en un intento por localizar con sus seres queridos

MONCLOVA, COAH.- Colectivos de madres buscadoras provenientes de distintos estados de la República Mexicana, llegaron a la Región Centro de Coahuila para iniciar las actividades dentro de la brigada “Buscando en vida”, con la que durante una semana realizarán labores de búsqueda en predios y penales en un intento por dar con sus seres queridos.

Los grupos arribaron procedentes de Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, uniendo esfuerzos en una jornada que representa para muchas de ellas una nueva oportunidad para encontrar respuestas sobre familiares que llevan años buscando.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/por-primera-vez-en-la-historia-coahuila-queda-como-el-estado-mas-seguro-del-pais-manolo-jimenez-FE23632337

Como parte de las actividades, este lunes se realizó una misa en la iglesia del Verbo Encarnado, en la colonia Occidental de Frontera, dedicada especialmente a las madres buscadoras que participan en la brigada.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el obispo Hilario González y el padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia, quienes acompañaron a las familias en un momento de oración y reflexión antes de continuar con las labores de búsqueda.

Entre abrazos, oraciones y el recuerdo de quienes siguen ausentes, las madres buscadoras compartieron este momento de fe antes de regresar a las actividades que durante los próximos días las llevarán a distintos puntos de la Región Centro.

Al encuentro acudió también la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien se acercó a las integrantes de los colectivos para escuchar sus necesidades y ofrecerles apoyo durante su estancia en la región.

La edil refrendó su disposición para facilitar trámites y brindar apoyo logístico a las buscadoras, mientras que las integrantes de los colectivos reconocieron la cercanía mostrada por la alcaldesa al acompañarlas personalmente en la misa.

También estuvieron presentes el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, y Jaime Salvador Delgado Quirino, director de Arte y Cultura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Colectivos
Desaparecidas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malpensados

Malpensados
true

Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?
true

POLITICÓN: Con denuncias de la ASE, ¿lo que falta es la intención para investigar la corrupción en Coahuila?
“La Manguera”, exobrero de AHMSA, falleció este fin de semana.

Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos
Autoridades del IMSS mantienen medidas de aislamiento, limpieza y vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Investigan muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango; detectan bacteria, sin causa confirmada
Isaac del Toro volverá a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial.

Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta
La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque.

Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio
Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra

Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra