Llegan madres buscadoras de distintos estados a la Región Centro de Coahuila

Los grupos arribaron procedentes de Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, uniendo esfuerzos en una jornada que representa para muchas de ellas una nueva oportunidad para encontrar respuestas sobre familiares que llevan años buscando.

MONCLOVA, COAH.- Colectivos de madres buscadoras provenientes de distintos estados de la República Mexicana, llegaron a la Región Centro de Coahuila para iniciar las actividades dentro de la brigada “Buscando en vida”, con la que durante una semana realizarán labores de búsqueda en predios y penales en un intento por dar con sus seres queridos.

Como parte de las actividades, este lunes se realizó una misa en la iglesia del Verbo Encarnado, en la colonia Occidental de Frontera, dedicada especialmente a las madres buscadoras que participan en la brigada.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el obispo Hilario González y el padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia, quienes acompañaron a las familias en un momento de oración y reflexión antes de continuar con las labores de búsqueda.

Entre abrazos, oraciones y el recuerdo de quienes siguen ausentes, las madres buscadoras compartieron este momento de fe antes de regresar a las actividades que durante los próximos días las llevarán a distintos puntos de la Región Centro.

Al encuentro acudió también la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien se acercó a las integrantes de los colectivos para escuchar sus necesidades y ofrecerles apoyo durante su estancia en la región.

La edil refrendó su disposición para facilitar trámites y brindar apoyo logístico a las buscadoras, mientras que las integrantes de los colectivos reconocieron la cercanía mostrada por la alcaldesa al acompañarlas personalmente en la misa.

También estuvieron presentes el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, y Jaime Salvador Delgado Quirino, director de Arte y Cultura.