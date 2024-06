Coahuila: aplicar Inteligencia Artificial en la impartición de justicia acorta tiempos

Marco Rossi, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados en la Academia de Derecho e Inteligencia Artificial, informó que en Argentina desde 2018 aplican la IA en la resolución de casos judiciales, lo que ayuda a dictar sentencias en cuestión de días o semanas, al acortar los tiempos y ahorrar costos en el aparato judicial.

En el marco del Congreso de la Federación Iberoamericana de Abogados, Rossi subrayó la importancia de involucrar la ciencia de datos en la política y en el Poder Judicial para impartir justicia, como una herramienta técnica y tecnológica en el análisis de los casos de hechos delictivos y la emisión de sentencias.

En los poderes judiciales se les cuestiona la eficiencia, la transparencia, la efectividad y los tiempos en la resolución de conflictos, y la IA permite mejorar la efectividad, al analizar bases de datos informáticos, de imágenes y voces, por ejemplo, en cuestión de minutos con total imparcialidad y objetividad, en lugar de pasar varias semanas analizando la información de manera manual.

“La cuestión es educarnos sobre el tema; la IA la podemos utilizar para muchas cosas, sobre todo como tecnología para beneficio de la sociedad. Incluso se pueden eliminar muchas subjetividades; se puede cotejar la semántica, los testimonios de varias personas para determinar si hay coincidencias, sin olvidar ningún dato cuantitativo”, dijo.

La información obtenida por los juzgadores es articulada con otros elementos para resolver un caso con mayor rapidez. “¿Piensas cuánto tiempo me hubiera tomado y cuánto error humano pudo existir en eso? Tenemos una herramienta de procesamiento de datos mucho más rápida que la mente humana.”

Señaló que en el ejercicio del derecho y la impartición de justicia, la Inteligencia Artificial debe ser aprovechada y no se trata de una opción que puede aprovecharse o no, porque la sociedad necesita una justicia más rápida.

“La sociedad legitima utilizar la herramienta técnica que más potencia tenga para obtener una respuesta, y una respuesta que sea tardía no es justicia, lo dicen los juristas”, acotó.

Aclaró que la IA no puede sustituir la intervención de los jueces, pero sí puede reemplazar muchos procesos de automatización. Por ahora, la tecnología no puede entender ciertos valores de la vida, lo que es bueno o malo, lo que es la eutanasia; se le pueden suministrar datos para comprender el entorno cultural, por ejemplo. Sin embargo, de momento no existe IA capaz de articular cierta información para tomar decisiones trascendentales sobre la vida como puede ser una sentencia, explicó.

Señaló que en Argentina ya aplican la IA en el dictamen de sentencias, pues hay ciertos procesos automatizados y el análisis de datos e información se agiliza de manera significativa, y se trabaja en implementarla en todas las cortes judiciales del país.