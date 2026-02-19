Coahuila, aquí te hablan: NADBank abre convocatoria del Fondo de Resiliencia Hídrica para proyectos en la frontera

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Coahuila, aquí te hablan: NADBank abre convocatoria del Fondo de Resiliencia Hídrica para proyectos en la frontera
    La convocatoria prioriza obras de modernización, reúso y nuevas fuentes de abastecimiento para enfrentar escenarios de sequía. CORTESÍA

El organismo financiará hasta 50 por ciento del costo de proyectos de agua y saneamiento en la franja fronteriza; la recepción de propuestas cierra el 31 de marzo de 2026

El Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) anunció la apertura de la convocatoria del Fondo de Resiliencia Hídrica (WRF), un instrumento financiero dirigido a fortalecer la infraestructura de agua potable y saneamiento en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

El programa está orientado a entidades públicas responsables de proveer estos servicios, con el propósito de impulsar proyectos que promuevan la conservación del recurso, la diversificación de fuentes de abastecimiento y la adaptación ante escenarios de sequía cada vez más frecuentes.

Podrán presentar solicitudes organismos operadores municipales y estatales, gobiernos locales y entidades públicas con atribuciones en infraestructura hídrica, siempre que los proyectos se ubiquen dentro de la jurisdicción del NADBank, es decir, hasta 300 kilómetros al sur de la frontera México–Estados Unidos.

FINANCIAMIENTO COMBINADO PARA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

De acuerdo con el organismo binacional, los proyectos seleccionados podrán acceder a un esquema de financiamiento combinado que incluirá recursos no reembolsables y créditos a tasa preferencial, hasta por el 50 por ciento del costo total, sujeto a evaluación financiera y al cumplimiento de la normatividad vigente, incluida la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La convocatoria prioriza iniciativas que contribuyan a:

● Reducir pérdidas físicas en redes de distribución.

● Modernizar sistemas de medición y control.

● Optimizar fuentes existentes de abastecimiento.

● Desarrollar nuevas fuentes de agua.

● Impulsar el reúso de agua tratada.

● Captar y aprovechar agua pluvial.

Tratar fuentes de calidad limitada, incluida la desalinización.

“Garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del agua es una condición indispensable para el desarrollo de nuestra región fronteriza. A través del Fondo de Resiliencia Hídrica, buscamos acompañar a los organismos operadores con soluciones financieras que les permitan conservar agua, diversificar sus fuentes de abastecimiento y fortalecer su capacidad para enfrentar escenarios de sequía cada vez más frecuentes”, señaló John J. Beckham, director general del NADBank.

El banco tiene como mandato financiar proyectos de infraestructura ambiental en ambos países, siempre que se localicen dentro de la franja de 100 kilómetros al norte y 300 kilómetros al sur del Río Bravo.

ANTECEDENTES Y PROCESO DE SOLICITUD

En 2021, autoridades de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila (Sevot) sostuvieron un encuentro con directivos del NADBank, entre ellos Calixto Mateos-Hanel y John J. Beckham, para analizar proyectos estratégicos en la entidad.

Entre las iniciativas que despertaron interés del organismo y que son consideradas prioritarias para el Gobierno de Coahuila destacan la continuación de la construcción de la Línea Morada, plantas tratadoras de aguas residuales y obras de drenaje sanitario.

El proceso de solicitud contempla dos etapas:

Expresión de Interés: registro inicial para presentar la necesidad de inversión y permitir la evaluación de elegibilidad y nivel de desarrollo del proyecto.

Evaluación integral del proyecto: fase dirigida a proyectos preseleccionados, en la que se deberá entregar información técnica, ambiental y financiera detallada.

Las fechas clave son:

● Inicio de recepción de expresiones de interés: 10 de febrero de 2026.

● Cierre de recepción de expresiones de interés: 31 de marzo de 2026.

● Notificación de proyectos preseleccionados: mayo de 2026.

Con esta convocatoria, el NADBank busca consolidar una cartera de proyectos que fortalezcan la seguridad hídrica en la región fronteriza, en un contexto marcado por el estrés hídrico y la presión creciente sobre los sistemas urbanos de abastecimiento.

