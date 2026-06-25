Coahuila: Aumentan 10% mujeres viudas que trabajan; suman más de 115 mil

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Aumentan 10% mujeres viudas que trabajan; suman más de 115 mil
    En la entidad, hay más de 115 mil mujeres viudas trabajando; en el caso de los hombres, solo son 42 mil. Especial
Armando Ríos
por Armando Ríos

COMPARTIR

TEMAS


Matrimonio
Vida
Empleos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


INEGI

En el marco del Día Internacional de las Viudas, algunas mujeres afrontan mayores retos para sacar adelante su hogar

En el marco del Día Internacional de las Viudas, que se conmemora el 23 de junio, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en Coahuila la viudez es la principal causa de soltería posterior a una unión entre las mujeres trabajadoras, además de que esta condición mantiene una tendencia al alza, al reportarse 10% más en el último año.

Desde 2011 se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Viudas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de visibilizar las experiencias y necesidades de las mujeres que han perdido a su cónyuge, así como las desigualdades, abusos y obstáculos que enfrentan millones de ellas tras enviudar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mujeres-pierden-mas-de-5-mil-empleos-en-manufactura-hombres-ganan-terreno-KD20678211

Aunque el Censo de Población y Vivienda del Inegi permite observar esta realidad de manera más amplia, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) ofrece información más oportuna y periódica sobre la situación que enfrentan las trabajadoras en esta condición conyugal.

De acuerdo con la última edición trimestral de la ENOE, correspondiente al primer trimestre de 2026, en Coahuila había al menos 115 mil 715 mujeres viudas participando en el mercado laboral.

Los datos de la encuesta muestran que, de las 251 mil 388 mujeres integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) que alguna vez estuvieron unidas en pareja, la viudez es la causa más frecuente de disolución de la unión.

$!Este 23 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Viudas, una fecha para visibilizar los retos que afrontan.
Este 23 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Viudas, una fecha para visibilizar los retos que afrontan. Especial

Mientras que 115 mil 715 mujeres viudas se encontraban trabajando en el estado, en su mayoría con hijos, también se registraron 81 mil 611 mujeres separadas y 54 mil 62 divorciadas durante el mismo periodo.

Del total de trabajadoras viudas, al menos 7 mil 819 enfrentan condiciones particularmente complejas, ya que se desempeñan como trabajadoras independientes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nosotras-rompiendo-fronteras-en-la-industria-MF21536208

En comparación con el mismo periodo de 2025, la cifra de mujeres viudas ocupadas aumentó 10 por ciento. Hace un año se reportaban 105 mil 643 trabajadoras en esta situación conyugal en la entidad.

Aunque las más de 115 mil mujeres viudas que participan en el mercado laboral de Coahuila representan una cifra significativa, la diferencia respecto a los hombres es notable. La misma ENOE señala que, durante el primer trimestre de 2026, únicamente 42 mil hombres se encontraban en condición de viudez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Matrimonio
Vida
Empleos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


INEGI

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Actividad en obras de construcción refleja contrastes entre crecimiento nacional y caída en entidades del norte.

Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila
El Gobierno de Coahuila reafirmó su estrategia educativa “Impulso Educativo” para fortalecer el desarrollo académico en la entidad.

Coahuila reconoce a 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y laptops
Ex trabajadores de AHMSA señalaron que retomarán protestas si no hay avances en el proceso de subasta de la empresa.

Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta
Las acciones de embellecimiento llegaron a plazas y áreas verdes de colonias como Amistad, San Patricio y República.

Refuerza Saltillo limpieza de arroyos, vialidades y áreas verdes con ‘Aquí Andamos’
El Biblioparque Norte es sede del FUTFEST Saltillo 2026 con transmisiones internacionales en pantalla gigante.

Continúa el FUTFEST Saltillo en el Biblioparque Norte: dos partidos internacionales, juegos y actividades para toda la familia

La obra forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer planteles de Saltillo.

En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila

Algunos alimentos han reportado un fuerte incremento en lo que va de este año.

Registra Saltillo la tercera mayor inflación en el país: Inegi
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito