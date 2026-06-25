Coahuila: Aumentan 10% mujeres viudas que trabajan; suman más de 115 mil

En el marco del Día Internacional de las Viudas, que se conmemora el 23 de junio, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en Coahuila la viudez es la principal causa de soltería posterior a una unión entre las mujeres trabajadoras, además de que esta condición mantiene una tendencia al alza, al reportarse 10% más en el último año. Desde 2011 se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Viudas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de visibilizar las experiencias y necesidades de las mujeres que han perdido a su cónyuge, así como las desigualdades, abusos y obstáculos que enfrentan millones de ellas tras enviudar.

Aunque el Censo de Población y Vivienda del Inegi permite observar esta realidad de manera más amplia, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) ofrece información más oportuna y periódica sobre la situación que enfrentan las trabajadoras en esta condición conyugal. De acuerdo con la última edición trimestral de la ENOE, correspondiente al primer trimestre de 2026, en Coahuila había al menos 115 mil 715 mujeres viudas participando en el mercado laboral. Los datos de la encuesta muestran que, de las 251 mil 388 mujeres integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA) que alguna vez estuvieron unidas en pareja, la viudez es la causa más frecuente de disolución de la unión.

Mientras que 115 mil 715 mujeres viudas se encontraban trabajando en el estado, en su mayoría con hijos, también se registraron 81 mil 611 mujeres separadas y 54 mil 62 divorciadas durante el mismo periodo. Del total de trabajadoras viudas, al menos 7 mil 819 enfrentan condiciones particularmente complejas, ya que se desempeñan como trabajadoras independientes.

En comparación con el mismo periodo de 2025, la cifra de mujeres viudas ocupadas aumentó 10 por ciento. Hace un año se reportaban 105 mil 643 trabajadoras en esta situación conyugal en la entidad. Aunque las más de 115 mil mujeres viudas que participan en el mercado laboral de Coahuila representan una cifra significativa, la diferencia respecto a los hombres es notable. La misma ENOE señala que, durante el primer trimestre de 2026, únicamente 42 mil hombres se encontraban en condición de viudez.

Publicidad

Temas

Matrimonio Vida Empleos

Localizaciones

Saltillo

Organizaciones

INEGI

