Saltillo: mujeres pierden más de 5 mil empleos en manufactura; hombres ganan terreno

El empleo manufacturero disminuyó en 5 mil mujeres mientras que el número de hombres aumentó prácticamente en la misma cantidad del 2024 al 2025 De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector experimentó una ligera reducción total de plazas, pasando de 202 mil 480 personas ocupadas en el cuarto trimestre de 2024 a 202 mil 349 en el mismo periodo pero de 2025.

Mientras que el empleo masculino aumentó en 5 mil 419 trabajadores, el empleo femenino sufrió una caída drástica de 5 mil 550 puestos. Lo anterior significa que la participación de las mujeres en el total del sector descendió del 33.5 por ciento al 30.8 por ciento en tan solo doce meses. Al respecto, la doctora Reyna Rodríguez Pérez, académica del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que existe una transición tecnológica productiva que está desplazando a las mujeres. Mencionó que el proceso de automatización industrial exige habilidades técnicas que actualmente se concentran de manera mayoritaria en los varones debido a sesgos educativos previos. Explicó que las empresas manufactureras están adquiriendo trabajadores con habilidades técnicas especializadas relacionadas con tecnologías verdes y digitalización. También expuso que las mujeres enfrentan retos importantes en términos de capacitación técnica, principalmente en las áreas STEM, siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. “Las empresas están ocupando mucho más mano de obra especializada y lamentablemente las mujeres se ocupan menos en este tipo de áreas que tienen que ver con STEM. El hecho de que exista esta disminución del empleo femenino probablemente responda a factores estructurales y coyunturales”, afirmó Rodríguez Pérez. La especialista detalló que la especialización automotriz fomenta una recomposición hacia perfiles masculinizados. Añadió que la inversión extranjera directa dicta el ritmo de las contrataciones y, ante la necesidad de mayor tecnificación, las mujeres que carecen de estos perfiles son las primeras en ser desplazadas de las líneas de producción.

BARRERAS PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS Rodríguez Pérez, quien pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del SECIHTI en el nivel II, argumentó que aunque las leyes universitarias permiten un ingreso parejo a las carreras técnicas, la realidad laboral es distinta. Explicó que las ocupaciones técnicas en la industria son altamente competitivas y demandan una dedicación de tiempo que muchas mujeres no pueden ofrecer por la persistencia de estereotipos de género. La académica expuso que mientras no exista igualdad en la repartición de las tareas domésticas no remuneradas, será difícil que las mujeres se incorporen a puestos mejor remunerados y de alta especialización. “Aunque las mujeres están estudiando ingenierías, optan por ocuparse en empleos que les implique tener una conciliación entre la vida personal y laboral. La mayor parte de las mujeres dedicamos más tiempo a las labores no remuneradas y no hay una equidad en la repartición de tareas dentro del hogar”, señaló la integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Esta situación genera una doble o triple jornada para quienes tienen familia, mientras que la rigidez de los horarios en las plantas de Saltillo es otro factor determinante para la expulsión de las mujeres del sector formal. Al no poder cumplir con jornadas de ocho horas o tiempo extra, muchas deciden buscar alternativas en la economía informal o en plataformas digitales de transporte y entrega. Sin embargo, estas opciones suelen ofrecer ingresos precarios que afectan directamente la estabilidad financiera de sus hogares. La académica también señaló que en México el porcentaje de hogares monoparentales jefaturados por mujeres se acerca al 30 por ciento, lo que complica el acceso a ingresos estables. La doctora Rodríguez Pérez afirmó que estas jefas de familia se cruzan con barreras institucionales que les impiden trabajar en la industria, pues cuando las empresas realizan recortes por desaceleración, las mujeres suelen ser las que presentan una mayor rotación debido a estas inflexibilidades. URGEN POLÍTICAS DE CUIDADO EXTENDIDO Para reducir la brecha de género en Coahuila, es necesario implementar políticas públicas que incentiven la ciencia desde las infancias, dijo la académica. Propuso programas específicos en escuelas primarias y secundarias para que las niñas tengan la intención de ser científicas o ingenieras. Esta formación enfocada busca romper con la idea cultural de que existen áreas en las que las mujeres no deben incursionar. “Debe de haber una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la sociedad civil para que el cuidado se reparta de igual manera y no se concentre únicamente en los hogares. Si se sigue concentrando únicamente en los hogares el cuidado, va a ser muy difícil que la mujer se incorpore al mercado de trabajo”, afirmó la investigadora nivel II del SNI. La académica enfatizó que Saltillo requiere escuelas con horario extendido y servicios de guardería con mayor duración, pues los horarios escolares de preescolar, que suelen ser de 9:00 a 12:00 horas, no cubren una jornada laboral industrial. Lo anterior obliga a las familias a tomar decisiones que usualmente terminan en el retiro de la mujer de su puesto de trabajo para poder atender a los hijos menores.

Invertir en educación y en programas de cuidado es, según la especialista, la única solución real para evitar que las mujeres sigan perdiendo terreno en la manufactura. Rodríguez Pérez comentó que en un sistema donde el ingreso de un solo proveedor ya es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, es vital que tanto hombres como mujeres puedan participar plenamente en la economía formal del estado. La semana pasada, VANGUARDIA publicó que las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brindan servicio solo al 3 por ciento de los infantes que están en edad de ingresar a uno de estos servicios.

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