¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante

La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija, como reconocimiento a su impacto internacional y a su influencia entre jóvenes. La distinción, de carácter simbólico, se otorga a figuras destacadas por su contribución a la comunidad. En este caso, también responde a su trayectoria musical y a su crecimiento dentro de la industria.

RECONOCIMIENTO Y VISITA A SU ANTIGUA ESCUELA Como parte de la conmemoración, el artista visitó la Samuel Clemens High School, su antigua escuela, donde sostuvo un encuentro con estudiantes, docentes y directivos, especialmente con quienes participan en programas de música. En redes sociales, la institución compartió imágenes del cantante mostrando la llave de la ciudad y conviviendo con alumnos. “El ex Buff y actual ícono musical Peso Pluma regresa a Clemens para hablar con nuestros estudiantes de música y EB. Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a alcanzar sus sueños. Fue una experiencia inolvidable”, se lee en la publicación.

ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES Y COMUNIDAD ESCOLAR Actividades con estudiantes y comunidad escolar Durante la visita, agrupaciones musicales del plantel —incluidos mariachis— interpretaron diversas piezas en su honor. Según reportes locales, el cantante también convivió con seguidores, se tomó fotografías y regaló vinilos a algunos asistentes. “Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación de Buffs”, añadieron.

MENSAJE DEL ARTISTA En su intervención, el intérprete destacó la importancia que tuvo su paso por esa institución en su formación personal, reconociendo el papel que esos años jugaron en su desarrollo y trayectoria profesional.

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