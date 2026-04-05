¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante

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/ 5 abril 2026
    ¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
    La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados. VANGUARDIA
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

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En su intervención, el intérprete destacó la importancia que tuvo su paso por esa institución en su formación personal

La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija, como reconocimiento a su impacto internacional y a su influencia entre jóvenes.

La distinción, de carácter simbólico, se otorga a figuras destacadas por su contribución a la comunidad. En este caso, también responde a su trayectoria musical y a su crecimiento dentro de la industria.

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RECONOCIMIENTO Y VISITA A SU ANTIGUA ESCUELA

Como parte de la conmemoración, el artista visitó la Samuel Clemens High School, su antigua escuela, donde sostuvo un encuentro con estudiantes, docentes y directivos, especialmente con quienes participan en programas de música.

En redes sociales, la institución compartió imágenes del cantante mostrando la llave de la ciudad y conviviendo con alumnos.

“El ex Buff y actual ícono musical Peso Pluma regresa a Clemens para hablar con nuestros estudiantes de música y EB. Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a alcanzar sus sueños. Fue una experiencia inolvidable”, se lee en la publicación.

ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES Y COMUNIDAD ESCOLAR

Actividades con estudiantes y comunidad escolar

Durante la visita, agrupaciones musicales del plantel —incluidos mariachis— interpretaron diversas piezas en su honor.

Según reportes locales, el cantante también convivió con seguidores, se tomó fotografías y regaló vinilos a algunos asistentes.

“Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación de Buffs”, añadieron.

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MENSAJE DEL ARTISTA

En su intervención, el intérprete destacó la importancia que tuvo su paso por esa institución en su formación personal, reconociendo el papel que esos años jugaron en su desarrollo y trayectoria profesional.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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