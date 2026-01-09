Ganaderos presionan por reapertura: garantizan sanidad y ven tema comercial

Noticias
/ 9 enero 2026
    Ganaderos presionan por reapertura: garantizan sanidad y ven tema comercial
    Reiteran que los productores del norte están en condiciones de asegurar el tránsito de ganado libre del gusano barrenador /FOTO: ESPECIAL

Productores del norte del país sostienen que el estatus sanitario del hato mexicano permite retomar el flujo comercial hacia Estados Unidos

CDMX.- Ganaderos del norte del país afirmaron que están listos para garantizar el tránsito de ganado hacia Estados Unidos sin riesgo de portar el gusano barrenador, al asegurar que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se han mantenido condiciones óptimas de sanidad para evitar la dispersión de la plaga.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas difundió una carta pública en la que pidió reconocer el buen estatus sanitario de la producción bovina en México y sostuvo que la eventual reapertura a las importaciones responde más a un entramado de negociaciones comerciales que a una preocupación estrictamente sanitaria.

“Los ganaderos del norte están listos para garantizar tránsito de ganado a los Estados Unidos sin riesgo de portar la plaga”, señaló la CNOG, al subrayar que, pese a errores y limitaciones presupuestales, los distintos actores han cumplido con las acciones del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal (DINESA).

A más de un año de la detección del gusano barrenador en México, los productores aseguraron que el país mantiene un esquema activo de contención, diseñado para impedir la dispersión del parásito y asegurar el traslado de reses en condiciones sanitarias hacia el mercado estadounidense.

La Confederación indicó que, incluso antes del ingreso del parásito en noviembre de 2024, se establecieron controles de movilización y revisión sanitaria; el primer caso fue detectado en un animal inspeccionado en Catazajá, Chiapas, lo que permitió reforzar medidas de manera inmediata.

Desde entonces, se intensificaron los puntos de control en el sureste, región estratégica por su alto inventario ganadero y por concentrar cerca de una tercera parte de los becerros que se engordan en el país. En ese proceso, más de 2.2 millones de cabezas recibieron tratamiento sanitario conforme a protocolo, con revisiones en puntos federales de inspección durante su traslado.

La CNOG destacó que uno de los mayores retos ha sido el tránsito de ganado desde Chiapas, Tabasco, Oaxaca, el sur de Veracruz y la península de Yucatán hacia las engordas del centro y norte, ante la falta de centros de engorda en esas zonas, además del combate al trasiego ilegal desde Centroamérica, una ruta histórica de riesgo sanitario.

En paralelo, los productores del sureste fueron capacitados en prevención de heridas y detección temprana de posibles infestaciones, con apoyo de organizaciones ganaderas y autoridades federales y estatales, acciones que —según la Confederación— han mantenido las muertes asociadas a la plaga en niveles mínimos.

En el norte del país, las uniones ganaderas ajustaron de inmediato los protocolos de exportación emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el United States Department of Agriculture, además de reforzar esquemas de blindaje sanitario con gobiernos estatales para evitar que la plaga alcance la franja fronteriza.

Finalmente, la CNOG afirmó que continuará la estrategia de control biológico mediante la liberación de mosca estéril proveniente de Panamá, y reiteró que los productores del norte están en condiciones de asegurar el tránsito de ganado libre del gusano barrenador hacia Estados Unidos. Con información de El Universal

ganadería

CDMX

