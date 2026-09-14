Coahuila: avanza Frontera en mejoramiento de banquetas y accesos en las colonias

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega de los trabajos, que abarcaron una superficie cercana a los 300 metros cuadrados y beneficiaron a más de 100 vecinos.

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera entregó una obra de construcción de banquetas de concreto en la calle José Córdova, de la colonia Regidores, con la que se busca mejorar la movilidad peatonal y brindar accesos más seguros a las familias del sector.

Las obras fueron ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas e incluyeron labores de limpieza, nivelación y colocación de concreto con acabado escobillado, con lo que se mejoraron las condiciones de tránsito para estudiantes, adultos mayores y trabajadores que diariamente recorren esta zona.

Durante el evento, la presidenta municipal destacó la importancia de atender las necesidades de los ciudadanos, principalmente en sectores donde se requiere mejorar la infraestructura para facilitar la movilidad y brindar mayor seguridad a las familias.

Acompañada por Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, así como por funcionarios municipales, Pérez Cantú agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo a las acciones que se realizan en beneficio de los habitantes de Frontera.

La alcaldesa señaló que el Gobierno Municipal continuará con trabajos de mejoramiento de calles, banquetas y espacios públicos, además de atender las peticiones de los vecinos y llevar obras a distintos sectores de la ciudad.

La intervención en la colonia Regidores forma parte de las acciones de infraestructura urbana que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los habitantes de Frontera.