Coahuila: avanza Frontera en mejoramiento de banquetas y accesos en las colonias

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    Coahuila: avanza Frontera en mejoramiento de banquetas y accesos en las colonias
    La obra fue ejecutada por la Dirección de Obras Públicas. LIDIET MEXICANO

La obra abarcó una superficie cercana a 300 metros cuadrados

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera entregó una obra de construcción de banquetas de concreto en la calle José Córdova, de la colonia Regidores, con la que se busca mejorar la movilidad peatonal y brindar accesos más seguros a las familias del sector.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega de los trabajos, que abarcaron una superficie cercana a los 300 metros cuadrados y beneficiaron a más de 100 vecinos.

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Las obras fueron ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas e incluyeron labores de limpieza, nivelación y colocación de concreto con acabado escobillado, con lo que se mejoraron las condiciones de tránsito para estudiantes, adultos mayores y trabajadores que diariamente recorren esta zona.

$!Los trabajos incluyeron limpieza, nivelación y colocación de concreto con acabado escobillado.
Los trabajos incluyeron limpieza, nivelación y colocación de concreto con acabado escobillado. LIDIET MEXICANO

Durante el evento, la presidenta municipal destacó la importancia de atender las necesidades de los ciudadanos, principalmente en sectores donde se requiere mejorar la infraestructura para facilitar la movilidad y brindar mayor seguridad a las familias.

Acompañada por Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, así como por funcionarios municipales, Pérez Cantú agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo a las acciones que se realizan en beneficio de los habitantes de Frontera.

La alcaldesa señaló que el Gobierno Municipal continuará con trabajos de mejoramiento de calles, banquetas y espacios públicos, además de atender las peticiones de los vecinos y llevar obras a distintos sectores de la ciudad.

La intervención en la colonia Regidores forma parte de las acciones de infraestructura urbana que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los habitantes de Frontera.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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