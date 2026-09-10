Llaman a jóvenes de Frontera, Coahuila, a no callar y pedir ayuda ante problemas de salud mental

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Llaman a jóvenes de Frontera, Coahuila, a no callar y pedir ayuda ante problemas de salud mental
    Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental. LIDIET MEXICANO

Cerca de 200 estudiantes participaron en una jornada de prevención del suicidio, con actividades para fortalecer la salud mental y reconocer señales de alerta

FRONTERA, COAH.- Con un llamado a no guardar silencio ante situaciones de estrés, ansiedad o cualquier problema emocional, autoridades de Frontera llevaron una jornada de prevención del suicidio a la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, donde cerca de 200 estudiantes participaron en actividades enfocadas en el cuidado de la salud mental.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las acciones realizadas en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de que los jóvenes pudieran identificar señales de alerta, reconocer sus emociones y, sobre todo, saber que pedir ayuda a tiempo puede hacer la diferencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/facultad-de-ciencias-de-la-comunicacion-abre-dialogo-sobre-la-prevencion-del-suicidio-con-primera-feria-estudiantil-KE23413108

Durante la jornada se realizaron talleres de pintura, ejercicios de respiración, activación física y la dinámica denominada “Corazón que Sana”, además de pláticas relacionadas con el manejo del estrés, el autocuidado y herramientas para fortalecer la salud emocional.

Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental para dejar atrás los estigmas que muchas veces impiden que una persona busque apoyo cuando atraviesa por una situación complicada.

Señaló que la prevención no corresponde únicamente a las autoridades, sino que requiere de la participación de las familias, escuelas y sociedad para detectar cambios de conducta o señales de riesgo y actuar oportunamente.

$!Autoridades de Frontera llevaron actividades de prevención y cuidado de la salud mental a la comunidad estudiantil.
Autoridades de Frontera llevaron actividades de prevención y cuidado de la salud mental a la comunidad estudiantil. LIDIET MEXICANO

En las actividades participaron también el rector de la UPMF, Mario Alberto Martínez Palacios; el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija; el jefe de la Jurisdicción Cuarta Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha; el coordinador regional del DIF Centro-Desierto, Diego Siller Beltrán; además de representantes de Educación, Fomento Deportivo, Arte y Cultura, autoridades escolares y regidores.

La jornada tuvo como objetivo acercar a los estudiantes herramientas para enfrentar situaciones que pueden afectar su bienestar emocional y generar espacios donde puedan hablar de lo que sienten y encontrar acompañamiento antes de que un problema se convierta en una situación de mayor riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud Mental

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Organizaciones


Secretaría de Salud

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La cuerda floja

La cuerda floja
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
true

Monclova: Piden reactivación de AHMSA sin importar quién sea el dueño
La entidad tuvo la segunda tasa de incidencia delictiva más baja del país, según la ENVIPE 2026.

Coahuila, el estado más seguro del país: INEGI
Moreira Valdés será ingresado nuevamente al quirófano para un segundo procedimiento de cateterismo.

Coahuila: Diputado Álvaro Moreira se encuentra estable y en observación tras intervención quirúrgica
La selección mexicana estará presente en las cuatro categorías de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

Los 32 mejores arqueros llegan a Saltillo: así quedó la selección mexicana para la Final
Dos mujeres se abrazan mientras observan el incendio del World Trade Center tras un ataque terrorista contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York.

Por qué los atentados del 11 de septiembre se sienten de forma distinta 25 años después
Jacob Coxon, exinvestigador de OpenAI y Anthropic, alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de mejorar sus propias capacidades y advirtió que los sistemas actuales podrían volverse mucho más peligrosos en los próximos años.

¿IA podría tomar conciencia como Skynet?... ’Podría pasar el año que viene’, advierte Jacob Coxon ex trabajador de Anthropic