Llaman a jóvenes de Frontera, Coahuila, a no callar y pedir ayuda ante problemas de salud mental

FRONTERA, COAH.- Con un llamado a no guardar silencio ante situaciones de estrés, ansiedad o cualquier problema emocional, autoridades de Frontera llevaron una jornada de prevención del suicidio a la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, donde cerca de 200 estudiantes participaron en actividades enfocadas en el cuidado de la salud mental. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las acciones realizadas en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de que los jóvenes pudieran identificar señales de alerta, reconocer sus emociones y, sobre todo, saber que pedir ayuda a tiempo puede hacer la diferencia.

Durante la jornada se realizaron talleres de pintura, ejercicios de respiración, activación física y la dinámica denominada “Corazón que Sana”, además de pláticas relacionadas con el manejo del estrés, el autocuidado y herramientas para fortalecer la salud emocional. Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental para dejar atrás los estigmas que muchas veces impiden que una persona busque apoyo cuando atraviesa por una situación complicada. Señaló que la prevención no corresponde únicamente a las autoridades, sino que requiere de la participación de las familias, escuelas y sociedad para detectar cambios de conducta o señales de riesgo y actuar oportunamente.

En las actividades participaron también el rector de la UPMF, Mario Alberto Martínez Palacios; el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija; el jefe de la Jurisdicción Cuarta Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha; el coordinador regional del DIF Centro-Desierto, Diego Siller Beltrán; además de representantes de Educación, Fomento Deportivo, Arte y Cultura, autoridades escolares y regidores. La jornada tuvo como objetivo acercar a los estudiantes herramientas para enfrentar situaciones que pueden afectar su bienestar emocional y generar espacios donde puedan hablar de lo que sienten y encontrar acompañamiento antes de que un problema se convierta en una situación de mayor riesgo.