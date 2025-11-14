Se abre convocatoria para elegir a un integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción de Coahuila

Tras dar a conocer haber sido electo nuevo coordinador de la Comisión de Selección para la designación de miembros Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila, Carlos Alberto Arredondo anunció el lanzamiento de la convocatoria para seleccionar a un nuevo consejero.

Lo anterior, en virtud de que el pasado 5 de noviembre de 2025 se generó una vacante en el Consejo, debido a la conclusión del periodo para el cual fue elegida Yolanda Guadalupe Montes Martínez, informó en conferencia de prensa, agregando que la vocería es ocupada ahora por el comisionado Víctor Manuel Sánchez.

A partir de enero de 2026, se desarrollarán las etapas subsecuentes, relativas a la calificación de los expedientes, el proceso de entrevistas a las personas que acudan a la convocatoria, la conformación de la terna final de perfiles y la designación correspondiente, prevista para finales de febrero próximo, tras la decisión final el día nueve de ese mes.

“Es un proceso interno de decisión —explicó— que habíamos adoptado desde el mes de octubre del año pasado, cuando el Congreso del Estado nos designó y que tomamos protesta en la sede del Poder Legislativo de convertir este periodo de la Comisión en un proceso de coordinación rotativa, y esa es la razón por la que ahora me corresponde a mí la oportunidad de coordinar los trabajos de esta Comisión”.

Con motivo del desfase temporal que surgió tras un periodo en el que la Comisión no estuvo operando, y debido a que, a partir del año pasado, cuando el Congreso convocó a integrar nuevamente dicho cuerpo colegiado, se expidió una convocatoria para cubrir tres vacantes que se habían generado en el CPC, recapituló el coordinador.

“Ese proceso de designación se realizó de manera asincrónica al calendario que habíamos venido desahogando durante los primeros seis años de existencia de la Comisión y es por ello que hoy, cuando no ha transcurrido un año todavía de la toma de protesta a las tres personas seleccionadas, lo cual ocurrió en marzo pasado, estamos lanzando una nueva convocatoria”, expuso.