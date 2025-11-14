Se abre convocatoria para elegir a un integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción de Coahuila
Los interesados deben ser del género masculino, y pueden inscribirse a partir de este 14 de noviembre y hasta el 19 de diciembre.
Tras dar a conocer haber sido electo nuevo coordinador de la Comisión de Selección para la designación de miembros Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila, Carlos Alberto Arredondo anunció el lanzamiento de la convocatoria para seleccionar a un nuevo consejero.
Lo anterior, en virtud de que el pasado 5 de noviembre de 2025 se generó una vacante en el Consejo, debido a la conclusión del periodo para el cual fue elegida Yolanda Guadalupe Montes Martínez, informó en conferencia de prensa, agregando que la vocería es ocupada ahora por el comisionado Víctor Manuel Sánchez.
A partir de enero de 2026, se desarrollarán las etapas subsecuentes, relativas a la calificación de los expedientes, el proceso de entrevistas a las personas que acudan a la convocatoria, la conformación de la terna final de perfiles y la designación correspondiente, prevista para finales de febrero próximo, tras la decisión final el día nueve de ese mes.
“Es un proceso interno de decisión —explicó— que habíamos adoptado desde el mes de octubre del año pasado, cuando el Congreso del Estado nos designó y que tomamos protesta en la sede del Poder Legislativo de convertir este periodo de la Comisión en un proceso de coordinación rotativa, y esa es la razón por la que ahora me corresponde a mí la oportunidad de coordinar los trabajos de esta Comisión”.
Con motivo del desfase temporal que surgió tras un periodo en el que la Comisión no estuvo operando, y debido a que, a partir del año pasado, cuando el Congreso convocó a integrar nuevamente dicho cuerpo colegiado, se expidió una convocatoria para cubrir tres vacantes que se habían generado en el CPC, recapituló el coordinador.
“Ese proceso de designación se realizó de manera asincrónica al calendario que habíamos venido desahogando durante los primeros seis años de existencia de la Comisión y es por ello que hoy, cuando no ha transcurrido un año todavía de la toma de protesta a las tres personas seleccionadas, lo cual ocurrió en marzo pasado, estamos lanzando una nueva convocatoria”, expuso.
ABREN PROCESO PARA RENOVAR EL CPC
Arredondo Sibaja indicó que cada año debe lanzarse una convocatoria en atención a un solo género, conforme a las reglas que se establecieron desde 2018 y siguiendo, además, el orden en el cual ya se encuentran en este momento designados quienes integran el CPC.
Detalló que en las designaciones existe un integrante (hombre) que está en su último año de ejercicio, asimismo, hay otra persona (mujer) a la que le quedan dos años, también figura otro elemento (del sexo masculino) al que le quedan tres años, y otra persona (mujer) a quien le restan cuatro años de gestión.
Consecuentemente, toca designar a un hombre, por lo cual la convocatoria de este año es exclusivamente para integrantes del género masculino, a partir de este 14 de noviembre y hasta el 19 de diciembre.
La inscripción de los interesados en cubrir dicha vacante es por vía electrónica, a través de la cual también se contacta a los aspirantes en caso de que deban aportar datos adicionales o clarificar los que hayan remitido a través del formulario correspondiente que, junto con la convocatoria, ya se encuentran disponibles en la página web de la Comisión de Selección.
Refirió que entre los requisitos que para el caso marca la ley, consisten en que el inscrito tenga al menos 35 años de edad, título profesional, que en los último cinco años haya desarrollado actividades que se relacionen con el objeto de la convocatoria, como: fiscalización, rendición de cuentas, diseño de presupuestos, auditoría, diseño de políticas públicas o que ha trabajado en la académica en los temas señalados, incluso en la informática o tecnologías de la comunicación.
Figuran entre los impedimentos para ser seleccionado: ser miembro, adherente o afiliado a algún partido político en los cuatro años anteriores, o haber sido postulado a algún cargo de elección popular dentro de dicho periodo.
En general, se requiere “que tenga formación académica, experiencia profesional y una serie de aptitudes que le lleven a tener una posición muy clara respecto del valor que tiene en las sociedades democráticas el defender el estado de derecho, combatir conductas indeseables y ajustar el ejercicio del servicio público a las normas que lo rigen”, externó Carlos Alberto Arredondo.
“Siempre hemos procurado promover, alentar una intensa participación de la sociedad civil organizada en agrupaciones de los académicos, de las personas interesadas en el tema y por supuesto de los periodistas en el proceso de selección”, expresó el coordinador.