Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Manolo Jiménez destaca inversión histórica en programas de salud mental en Coahuila
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la importancia del Encuentro Estatal de Salud Mental 2025 y resaltó la inversión histórica en programas de atención psicológica y psiquiátrica en Coahuila. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El Gobierno de Coahuila ha destinado “una inversión sin precedentes” para ampliar su programa estatal de salud mental, expuso el mandatario estatal

Durante la inauguración del Encuentro Estatal de Salud Mental 2025 “Lo que sientes importa” —celebrado en la Gran Sala de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga— el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo que el proyecto surgió tras identificar, en la campaña de 2023, la magnitud de los casos de ansiedad, depresión y consumo de sustancias en distintas familias.

“Fue impresionante la cantidad de gente que conectaba cuando hablábamos de estos temas”, dijo. “Ahí nos dimos cuenta de que había un problema que atender, algo que de manera silenciosa va avanzando sin que nos demos cuenta”.

Jiménez afirmó que desde entonces se puso en marcha una estrategia de salud mental que ha recibido recursos “sin precedentes”.Decenas de millones de pesos se han invertido en impulsar este gran programa y en llevarlo a todos los rincones de Coahuila”, aseguró. “Hoy se han hecho muchos proyectos de gran impacto y vamos a seguir trabajando hacia adelante con esta causa que es muy importante”.

El mandatario mencionó que, a través del modelo de telemedicina, habitantes de comunidades rurales como el Ejido San Miguel, en Ocampo, pueden acceder a especialistas desde sus centros de salud locales. “Las consultas más demandadas en los centros de salud popular son las de psicólogos y psiquiatras”, comentó. “Miles de coahuilenses han sido atendidos con este sistema de telemedicina que facilita el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica”.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Paola Rodríguez López, recordó que el programa estatal nació de los encuentros regionales de psicólogos realizados en las cinco regiones del estado durante 2024, con el propósito de compartir experiencias y fortalecer el trabajo en campo.

El encuentro estatal, organizado por DIF Coahuila, Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud, reúne este 9 y 10 de octubre a especialistas nacionales e internacionales como Silvia Olmedo, Paula Aguilar, Miguel Ángel Díaz Escoto, Ricardo Hernández Brussolo, José Javier Mendoza Velásquez, Raúl Rojo, Karla Patricia Valdés García, Pavel Arenas, Paulina Arenas Landgrave y Emiliana Rodríguez, quienes abordan temas como la prevención del suicidio, la educación socioemocional, el autocuidado y la protección de la infancia.

Rodríguez López enfatizó que el encuentro se desarrolla bajo cuatro ejes de trabajo: prevención y promoción, intervención y atención, comunidad y entorno, y política pública y futuro. “La salud mental no se resuelve en un día ni en un evento”, dijo. “Se construye todos los días con empatía, colaboración y compromiso”.

