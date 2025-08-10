Coahuila: Brindan nuevas oportunidades a niños con cirugías auditivas

Como parte del compromiso de brindar nuevas oportunidades a la niñez, El DIF Coahuila realizó el encendido de implantes cocleares a dos niños, lo que les permitirá escuchar.

En lo que va de 2025, la administración estatal ha logrado colocar siete implantes cocleares, a raíz de fondos que han sido recaudados en eventos con causa que fueron organizados por el DIF Coahuila.

Gracias al evento “Catrinas del Desierto”, en marzo se hicieron dos cirugías en Torreón; en agosto se hicieron otras tres intervenciones en la misma ciudad, con el respaldo del Hospital Los Ángeles. Dieron la oportunidad de escuchar a tres niñas y niños.

En Saltillo se llevaron a cabo en julio dos cirugías de Implante Bonebridge, mientras que esta semana se realizó el encendido de los dispositivos para Ángela García, de siete años; y José Ramiro Cárdenas, de dos años.

En la ceremonia, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien estuvo acompañada de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, dijo que las acciones muestran los logros del trabajo en conjunto entre la sociedad, sector salud, iniciativa privada y Gobierno.

“En esta administración hemos operado a siete niñas y niños, cinco en Torreón y dos en Saltillo, y no nos vamos a detener. Seguiremos sumando esfuerzos, tocando puertas y organizando eventos con causa, porque cada cirugía significa un nuevo comienzo, una vida que cambia y una familia que recupera la esperanza”, expresó.

Hizo un reconocimiento a quienes confían en este proyecto y aportan para hacerlo realidad.

“Hoy, el sonido de la vida se enciende para Ángela y José Ramiro, y con ellos, para todos nosotros”, mencionó.

En la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha dado prioridad al trabajo en pro de las familias coahuilenses y para que cada niño tenga acceso a las oportunidades que merece.

Señalaron que los implantes cocleares no solo impactan en la vida de quienes los reciben, sino en su entorno.