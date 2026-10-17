Coahuila busca atraer inversiones en la industria de semiconductores

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila busca atraer inversiones en la industria de semiconductores
    Coahuila participó en SEMICON West 2026, encuentro internacional de la industria de semiconductores realizado en San Francisco, California. CORTESÍA

La entidad participó en un encuentro tecnológico en California para promover sus capacidades industriales y talento especializado

La Secretaría de Economía de Coahuila, en coordinación con Pro Coahuila y la Secretaría de Educación estatal, participó en SEMICON West 2026, uno de los principales encuentros internacionales de la industria de semiconductores y tecnología avanzada, realizado en San Francisco, California.

La presencia de la delegación estatal, encabezada por el secretario de Economia de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, tuvo como objetivo fortalecer los vínculos con empresas líderes del sector, así como promover las capacidades industriales de Coahuila y el talento especializado que puede contribuir al desarrollo de esta industria.

Entre reconocimientos y retos para exportar, concluye Convención Nacional Ganadera en Coahuila

BUSCAN FORTALECER VÍNCULOS CON EMPRESAS LÍDERES

La participación en este encuentro representa una oportunidad para establecer relaciones con compañías del sector tecnológico, dar a conocer las ventajas competitivas de la entidad y explorar posibilidades de colaboración relacionadas con la manufactura avanzada.

$!La Secretaría de Economía, Pro Coahuila y la Secretaría de Educación promovieron las capacidades industriales y el talento especializado de la entidad.
La Secretaría de Economía, Pro Coahuila y la Secretaría de Educación promovieron las capacidades industriales y el talento especializado de la entidad. CORTESÍA

La coordinación entre las áreas económica y educativa busca vincular las necesidades de la industria con la formación de capital humano, un factor relevante para responder a la demanda de personal especializado en sectores de alta tecnología.

Con estas acciones, Coahuila busca ampliar su presencia en espacios internacionales de negocios y posicionar sus capacidades productivas y educativas ante empresas vinculadas con el desarrollo de semiconductores y otras tecnologías avanzadas.

El pasado 8 de octubre, el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, anunció que Coahuila concretó una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para la instalación de una empresa del sector de semiconductores, proyecto que generará cientos de empleos y fortalecerá la diversificación económica de la Región Sureste.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


semiconductores
Inversiones
Promociones

Localizaciones


Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Bienestar

Bienestar
true

Alborota Adela Micha sucesión interina a gobernador en Coahuila
true

POLITICÓN: Con coordinación, la promoción turística rinde más
Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico

Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico
Dirigentes del sector advirtieron afectaciones por el cierre fronterizo y llamaron a fortalecer las acciones contra el gusano barrenador.

Entre reconocimientos y retos para exportar, concluye Convención Nacional Ganadera en Coahuila
México llega al Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 con la ilusión de superar el tercer lugar conseguido en la edición anterior.

Mundial Femenil Sub-17 2026: México busca revancha ante España y sueña con el título
Aendedores de robots con AI esperan la llegada de clientes en la 137ma Feria de Cantón en Guangzhou, en la provincia de Guangdong en el sur de China, el 16 de abril de 2025.

China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional

Se cree que Ucrania ha sido capaz de igualar e incluso superar a Rusia en la guerra con drones, pero ha tenido dificultades para defenderse de los ataques con misiles balísticos del Kremlin.

Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades