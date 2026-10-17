Coahuila busca atraer inversiones en la industria de semiconductores

La Secretaría de Economía de Coahuila, en coordinación con Pro Coahuila y la Secretaría de Educación estatal, participó en SEMICON West 2026, uno de los principales encuentros internacionales de la industria de semiconductores y tecnología avanzada, realizado en San Francisco, California. La presencia de la delegación estatal, encabezada por el secretario de Economia de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, tuvo como objetivo fortalecer los vínculos con empresas líderes del sector, así como promover las capacidades industriales de Coahuila y el talento especializado que puede contribuir al desarrollo de esta industria.

BUSCAN FORTALECER VÍNCULOS CON EMPRESAS LÍDERES La participación en este encuentro representa una oportunidad para establecer relaciones con compañías del sector tecnológico, dar a conocer las ventajas competitivas de la entidad y explorar posibilidades de colaboración relacionadas con la manufactura avanzada.

La coordinación entre las áreas económica y educativa busca vincular las necesidades de la industria con la formación de capital humano, un factor relevante para responder a la demanda de personal especializado en sectores de alta tecnología. Con estas acciones, Coahuila busca ampliar su presencia en espacios internacionales de negocios y posicionar sus capacidades productivas y educativas ante empresas vinculadas con el desarrollo de semiconductores y otras tecnologías avanzadas. El pasado 8 de octubre, el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, anunció que Coahuila concretó una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para la instalación de una empresa del sector de semiconductores, proyecto que generará cientos de empleos y fortalecerá la diversificación económica de la Región Sureste.

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