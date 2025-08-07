Coahuila busca exportar carne a Estados Unidos ante cierre de fronteras

Coahuila
/ 7 agosto 2025
    Coahuila busca exportar carne a Estados Unidos ante cierre de fronteras
    Productores ganaderos de Coahuila enfrentan pérdidas millonarias tras el cierre de la frontera, mientras el gobierno estatal impulsa un plan para fortalecer la venta de carne procesada. FOTO: CUARTOSCURO

La entidad propone un nuevo plan para fortalecer el mercado local y aprovechar la exportación de productos cárnicos, una alternativa al ganado en pie vetado por el gusano barrenador

Ante el reciente cierre de la frontera estadounidense a la exportación de ganado en pie, el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, está trabajando en un proyecto para fortalecer el mercado local y aprovechar la venta de productos cárnicos.

Esta medida surge como una alternativa para mitigar el impacto económico en el sector ganadero que lleva meses con pérdidas millonarias ante el cierre de la frontera norte por el riesgo producido por el parásito.

En entrevista, el secretario de Desarrollo Rural del estado, Jesús María Montemayor, explicó que el cierre por la presencia del gusano barrenador representa un golpe económico directo para los productores. No obstante, precisó que la exportación de carne no ha sido restringida.

“Está restringida la exportación de ganado en pie, pero no la de carne”, afirmó Montemayor. Esta distinción es clave para el nuevo plan, que busca dar valor agregado a la producción local.

El funcionario detalló que el proyecto del gobernador Jiménez tiene como objetivo dar “todo el proceso de engorda”, así como optimizar los rastros y demás requerimientos necesarios. Estas gestiones se están planteando a nivel nacional para que la iniciativa no solo beneficie a Coahuila.

Es una iniciativa que nace en Coahuila que nace por la visión que tiene y el conocimiento que tiene Manolo Jiménez de este tema de la ganadería”, destacó el secretario, subrayando el liderazgo de la entidad en este esfuerzo.

Además de este plan, el gobierno estatal continúa con las negociaciones con autoridades de Estados Unidos. Según Montemayor, están en reuniones casi diarias con SENASICA y la cónsul estadounidense para la “certificación de Acuña” y otros procesos que permitan estar listos para la reapertura de la frontera.

