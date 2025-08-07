Alistan fallo para tren Saltillo-Nuevo Laredo este 18 de agosto

Saltillo se prepara para convertirse en el punto de origen de uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos del próximo sexenio. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) alista para el 18 de agosto el fallo de la licitación del tren de pasajeros que conectará a la capital de Coahuila con Monterrey y Nuevo Laredo, a lo largo de 395 kilómetros.

El concurso ha despertado interés por dos razones: el monto millonario de la obra y la participación de empresas involucradas en el Tren Maya, proyecto que ha sido duramente criticado por sus sobrecostos. En esta nueva ruta, se barajan presupuestos superiores a los 11 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Dan el último adiós a joven entrenador de Saltillo; Fiscalía descarta terceros involucrados en muerte

Entre los consorcios que buscan la adjudicación destacan Gami-Azvi y la firma ICA, dirigidos por actores empresariales que ya tienen experiencia en grandes contratos con el Gobierno. Sin embargo, esa misma trayectoria ha sido motivo de escrutinio, debido a fallas técnicas y al alza desproporcionada de costos en obras anteriores.

En el caso del Tren Maya, el presupuesto original casi se triplicó. Además, se documentaron deficiencias como distancias irregulares entre durmientes, materiales de baja calidad y trazos poco funcionales. Estos antecedentes generan preocupación sobre lo que podría replicarse en el nuevo tramo norteño.

Para Coahuila, este tren representa una oportunidad estratégica en términos de movilidad, desarrollo regional y comercio, al vincularse directamente con el principal cruce ferroviario del país en Nuevo Laredo. El proyecto también es una de las primeras apuestas en infraestructura del gobierno de Claudia Sheinbaum, por lo que el proceso de adjudicación marcará el tono de su administración en esta materia.

Mientras el fallo se acerca, el debate gira en torno a si se apostará nuevamente por los mismos grupos que ejecutaron el Tren Maya o si habrá apertura a nuevas opciones con mejor control financiero y técnico. Lo cierto es que el arranque de obra en Coahuila será observado con lupa.

(Con información de El Financiero)