Coahuila: buscará Morena atraer IMSS-Bienestar con candidaturas al Congreso local

El dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque Villarreal, aseguró que su partido buscará que el programa IMSS-Bienestar, entre otros, lleguen al Estado a través del Congreso local.

Del Bosque detalló que será a finales del próximo mes de marzo cuando se definan las candidaturas para el proceso de este 2026.

“Las precampañas inician del 1 al 20 de marzo, ustedes saben que el partido ya estuvo haciendo mediciones, ya estuvo haciendo algunas evaluaciones, tenemos ya gente que coordina cada distrito, entonces ya estamos trabajando el territorio respetando obviamente lo que marca la ley, entonces yo creo que no vamos a tener mayor problema, van a ir las mejores mujeres y los mejores hombres a las candidaturas este año”, comentó a VANGUARDIA.

Agregó que al ser una elección aislada, el objetivo de la campaña se centrará en comunicar la importancia del Congreso local al definir presupuestos y aprobar programas sociales.

“Un tema que ha sido muy sentido por la gente, vamos a insistir en que Coahuila le entre al programa de apoyo a personas con discapacidad, este programa, la mitad del recurso la tiene que poner el Gobernador y la otra mitad el Gobierno Federal y somos de los pocos estados que no están en este esquema de IMSS-Bienestar”, expuso.

“Entonces el gran objetivo de llegar al Congreso es que lleguen todos los programas federales que no han podido llegar y que tengamos más pluralidad en el Congreso que ya no solamente un solo partido y diría yo que ya no sólo el Gobernador dicte qué se hace y qué no se hace en el Congreso local”, dijo.

IMSS QUEDABA CORTO PARA SALTILLO

Del Bosque destacó la gira de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo esta semana por Coahuila, resaltando la importancia del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS que se construye actualmente en Saltillo.

“Va a ser una chulada, 260 camas para una ciudad del tamaño de Saltillo que sinceramente quedaba corto los hospitales que tiene aquí el IMSS”, comentó.

Respecto a la entrega de Viviendas para el Bienestar que se hizo en Monclova el mismo sábado 21 de febrero, Del Bosque indicó que es ideal que el programa también llegue a Saltillo, donde considera hay una crisis de acceso a la vivienda.