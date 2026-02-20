Conmemoran 20 años de Pasta de Conchos; refrendan compromiso con familias

SAN JUAN DE SABINAS.– En el marco del vigésimo aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un encuentro con familiares de los mineros fallecidos y desaparecidos, acompañada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien reiteró que seguirán trabajando en coordinación con la Federación en pro de las familias de las víctimas.

Durante la ceremonia, autoridades federales y estatales, junto con las familias, acudieron al memorial erigido en honor a los 65 trabajadores que perdieron la vida en la explosión ocurrida hace dos décadas. En el sitio colocaron ofrendas florales y guardaron un momento de respeto en memoria de las víctimas.

El gobernador Jiménez destacó que esta fecha representa uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del estado y subrayó la importancia de mantener la solidaridad con las familias afectadas. Reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal para acompañar a los deudos y contribuir a que encuentren paz y justicia.

“Recordamos con respeto y profunda solidaridad a los mineros que perdieron la vida, y acompañamos a sus familias. En Coahuila seguiremos trabajando en coordinación y con responsabilidad con nuestra presidenta para que cada familia encuentre paz. Hoy seguimos reafirmando nuestro compromiso y solidaridad con ustedes”, dijo el Mandatario estatal.