Conmemoran 20 años de Pasta de Conchos; refrendan compromiso con familias
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez participaron en este evento conmemorativo en San Juan de Sabinas
SAN JUAN DE SABINAS.– En el marco del vigésimo aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un encuentro con familiares de los mineros fallecidos y desaparecidos, acompañada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien reiteró que seguirán trabajando en coordinación con la Federación en pro de las familias de las víctimas.
Durante la ceremonia, autoridades federales y estatales, junto con las familias, acudieron al memorial erigido en honor a los 65 trabajadores que perdieron la vida en la explosión ocurrida hace dos décadas. En el sitio colocaron ofrendas florales y guardaron un momento de respeto en memoria de las víctimas.
TE PUEDE INTERESAR: Rescate en Pasta de Conchos continuará hasta el final del sexenio: Claudia Sheinbaum
El gobernador Jiménez destacó que esta fecha representa uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del estado y subrayó la importancia de mantener la solidaridad con las familias afectadas. Reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal para acompañar a los deudos y contribuir a que encuentren paz y justicia.
“Recordamos con respeto y profunda solidaridad a los mineros que perdieron la vida, y acompañamos a sus familias. En Coahuila seguiremos trabajando en coordinación y con responsabilidad con nuestra presidenta para que cada familia encuentre paz. Hoy seguimos reafirmando nuestro compromiso y solidaridad con ustedes”, dijo el Mandatario estatal.
Señaló que existe comunicación permanente con el equipo de la presidenta para atender los distintos temas relacionados con la región carbonífera, particularmente en lo referente al fortalecimiento del empleo y el impulso económico. Indicó que ya se desarrollan estrategias conjuntas para consolidar oportunidades laborales en esta zona del estado.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de continuar con la búsqueda y recuperación de los restos de los trabajadores que aún no han sido localizados. Asimismo, reconoció la coordinación y la voluntad de trabajo conjunto con el Gobierno de Coahuila para dar seguimiento a los pendientes derivados de esta tragedia.
TE PUEDE INTERESAR: A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
En la visita también estuvieron presentes la titular de la Fiscalía General de la República y funcionarios de diversas dependencias federales, quienes forman parte de las acciones que se mantienen en torno al caso.
Con esta actividad en Pasta de Conchos, la presidenta inició una gira de trabajo por Coahuila que se extenderá durante el fin de semana, con diversas reuniones y eventos oficiales en la entidad.