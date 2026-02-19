Olvida Claudia Sheinbaum invitar a su gira en Coahuila a legisladores de Morena

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Advierten que es tarde para cambiar a candidatos de Morena

Así lo confirmaron a esta columna varios de los representantes populares al señalar que, en anteriores visitas, eran convocados a los eventos por colaboradores de Sheinbaum Pardo.

Senadores y legisladores federales y locales morenistas no han sido aún requeridos para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita de este fin de semana a Coahuila.

Con esperanza, los legisladores destacaron que aún hay tiempo para recibir la invitación presidencial para asistir formalmente a Monclova, Saltillo y San Pedro de las Colonias.

Sheinbaum Pardo iniciará su gira de trabajo el sábado por la mañana en Monclova para inaugurar un programa de vivienda y al mediodía acudirá a Saltillo para el arranque del Hospital General.

El domingo, la mandataria nacional presidirá por la mañana eventos del Programa Bienestar y aquí es precisamente a los que la mayoría de los legisladores morenistas quieren asistir.

Y es que tienen el temor fundado de que la senadora Ceci Guadiana aproveche ser cónyuge del delegado Américo Villarreal para colarse y el resto de diputados y senadores sean relegados.

EL MÁS REÑIDO

Enorme expectación ha generado entre la clase política provinciana la elección a diputado local de junio próximo en el distrito 15 electoral, con sede en Saltillo.

Y es que corre la versión de que en este distrito no solo contenderán Lalo Medrano, por el PRI, y Alberto Hurtado, por Morena, sino también dos reconocidos personajes mediáticos en Saltillo.

Limbar Valdez, por el Partido Verde Ecologista y Mitchel Márquez, por Movimiento Ciudadano, puede que peleen también por este distrito 15, lo que lo convertirá en el más reñido.

Por el momento, Eduardo supera por cierto margen a Beto en las preferencias ciudadanas y la posible irrupción de Limbar y Mitchel dividirá la votación entre cuatro.

Hagan sus apuestas...

SAN LUIS-SALTILLO

El gobierno federal anunció ayer que ampliará el sistema ferroviario de pasajeros del país en nuevas vías troncales, entre las que se incluye la ruta de San Luis Potosí-Saltillo.

La nueva ruta de pasajeros, con una extensión de 445 kilómetros, tendrá un costo de 104 mil millones de pesos, se iniciará este año y se espera concluir en el 2029.

La intención del gobierno federal es mejorar e incrementar la conectividad comercial y de pasajeros en las distintas entidades de México, con una fuerte inversión en el servicio ferroviario.

El proyecto abrirá a Coahuila nuevas rutas de comercio y transporte.

HARAKIRI POLÍTICO

El diputado local morenista Alberto Hurtado quemó ayer sus naves, cortó el cordón umbilical con Palacio Rosa, se abrió las venas y, desde su ronco pecho, despotricó contra el sistema.

No se sabe si fue un acto premeditado o solo razonado desde el hígado, pero en tribuna del Congreso local, Alberto se descontó al subsecretario Sergio Sisbeles con graves señalamientos.

Ya encarrerado, el legislador morenista se llevó de encuentro al gobernador Manolo Jiménez, al que señaló de creerse las mentiras de sus colaboradores y presumir como propias obras federales.

Los del chaleco verde también fueron inoculados del veneno vertido por la filosa y viperina lengua de Alberto, que los acusó de vender la idea de conseguir las vacunas contra el sarampión.

Beto no dejó títere con cabeza y, en un acto de lealtad a la emperatriz, como todo samurái, se hundió la espada hasta la empuñadura y se abrió el vientre, en un ritual suicida.

Requiescat in pace...