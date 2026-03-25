Coahuila: Cáncer colorrectal: crece letalidad y urge detección temprana

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    Coahuila: Cáncer colorrectal: crece letalidad y urge detección temprana
    El cáncer colorrectal es una de las principales causas de muerte por tumores malignos en Coahuila y México. CORTESÍA

Especialistas alertan aumento sostenido de casos y llaman a revisiones periódicas, hábitos saludables y acceso oportuno a diagnósticos para reducir mortalidad

El cáncer colorrectal —que afecta al colon o al recto— se mantiene como una de las neoplasias más frecuentes y mortales a nivel global. Cada 31 de marzo, en el marco del Día Mundial contra este padecimiento, especialistas y autoridades sanitarias insisten en un mensaje clave: detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Este tipo de cáncer suele originarse a partir de pólipos, crecimientos anormales en la pared intestinal que, sin tratamiento, pueden evolucionar hacia tumores malignos. Su progresión silenciosa es uno de los principales riesgos.

En Coahuila, el panorama no es alentador. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, durante 2024 se registraron mil 845 defunciones por tumores malignos, donde el cáncer de colon ocupa el segundo lugar como causa de muerte, solo por debajo del cáncer de mama.

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PANORAMA ESTATAL Y TENDENCIA EN ASCENSO

La entidad se posiciona como el segundo estado del País con mayor letalidad por cáncer de colon y recto en pacientes del IMSS, con una tasa de 11.1 por ciento, únicamente detrás de Baja California Sur.

Las cifras muestran una tendencia sostenida al alza: de 48 fallecimientos en 2020 se pasó a 75 en 2023. Tan solo el año pasado, se notificaron 293 nuevos casos en unidades de segundo nivel del IMSS en Coahuila, con mayor incidencia en hombres.

A nivel internacional, el cáncer colorrectal representa cerca del 10 por ciento de todos los casos oncológicos y es la segunda causa de muerte por cáncer. En 2022 se contabilizaron 1.9 millones de diagnósticos y más de 900 mil defunciones; para 2040, se proyecta un incremento de hasta 3.2 millones de casos nuevos anuales.

En México, se registran alrededor de 15 mil casos cada año, consolidándose como el tercer cáncer más común en el país.

DIAGNÓSTICO TARDÍO, PRINCIPAL DESAFÍO

El cirujano general y coloproctólogo Juan Carlos Sánchez Robles advierte que el mayor problema radica en la detección tardía: cerca del 75 por ciento de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas.

“El desconocimiento sobre la enfermedad y la falta de revisiones periódicas influyen directamente en este escenario. Incluso, muchas personas no saben que existen especialistas capacitados para atender estos padecimientos”, explicó.

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El proceso diagnóstico incluye desde exploración clínica hasta estudios de imagen como tomografías y resonancias. Sin embargo, la colonoscopia continúa siendo la herramienta más eficaz, ya que permite identificar y extirpar pólipos antes de que evolucionen.

Factores como edad mayor a 50 años, antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol elevan significativamente el riesgo.

AVANCES MÉDICOS Y OPORTUNIDADES DE TRATAMIENTO

El abordaje terapéutico combina cirugía, quimioterapia, radioterapia y, en algunos casos, terapias dirigidas o inmunoterapia, dependiendo del estadio de la enfermedad.

En años recientes, las cirugías mínimamente invasivas han ganado terreno al ofrecer menores complicaciones, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida.

$!La colonoscopia es el estudio clave para detectar y prevenir la evolución de pólipos hacia tumores malignos.
La colonoscopia es el estudio clave para detectar y prevenir la evolución de pólipos hacia tumores malignos. ESPECIAL

A pesar de su alta mortalidad, el cáncer colorrectal es prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Cuando se diagnostica en etapas iniciales, la tasa de supervivencia a 5 años puede alcanzar hasta el 90 por ciento; en contraste, en fases avanzadas cae por debajo del 16 por ciento.

Síntomas como cambios en el hábito intestinal, sangrado, dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada o fatiga persistente deben ser atendidos de inmediato.

“Escuchar al cuerpo y acudir a revisiones puede marcar una diferencia decisiva. Hoy contamos con herramientas tecnológicas que permiten mejores resultados si se actúa oportunamente”, concluyó el especialista.

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