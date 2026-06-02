Detectan primer contagio humano de gusano barrenador en Nuevo León
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A nivel nacional hay 371 casos confirmados en humanos, 19 más que durante la semana epidemiológica anterior
MONTERREY, NL.-El primer caso de un contagio de gusano barrenador en humanos fue detectado en Nuevo León.
El contagiado sería Joel Núñez, un hombre de 84 años, originario de Linares, quien está internado en la Clínica 2 del IMSS.
Familiares confirmaron que la semana pasada se sintió mal y fue a consultar a la Clínica del IMSS en Linares, pero al no mejorar, acudió nuevamente hoy y lo trasladaron de urgencias a la Clínica 2.
En el nosocomio, lo sometieron a cirugía al presentar una infección del gusano barrenador en la lengua.
HAY 371 CASOS CONFIRMADOS EN HUMANOS
La Secretaría de Salud federal confirmó el primer caso humano en Nuevo León.
Además, reportó que a nivel nacional hay 371 casos confirmados en humanos, 19 más que durante la semana epidemiológica anterior.
También confirmó el primer caso en fauna silvestre en libertad en el municipio de Monterrey.