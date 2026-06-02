Detectan primer contagio humano de gusano barrenador en Nuevo León

MONTERREY, NL.-El primer caso de un contagio de gusano barrenador en humanos fue detectado en Nuevo León.

El contagiado sería Joel Núñez, un hombre de 84 años, originario de Linares, quien está internado en la Clínica 2 del IMSS.

Familiares confirmaron que la semana pasada se sintió mal y fue a consultar a la Clínica del IMSS en Linares, pero al no mejorar, acudió nuevamente hoy y lo trasladaron de urgencias a la Clínica 2.