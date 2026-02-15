Coahuila: CBTis 97 desarrolla aplicación para registrar entrada y salida de alumnos

Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Coahuila: CBTis 97 desarrolla aplicación para registrar entrada y salida de alumnos
    El CBTis 97 implementó una aplicación móvil que permite registrar en tiempo real la entrada y salida de los alumnos mediante credenciales con chip digital, fortaleciendo los protocolos de seguridad escolar. REDES SOCIALES

La herramienta permitirá a madres y padres de familia conocer en tiempo real los horarios de ingreso y salida de los estudiantes y, en una segunda etapa, será utilizada por docentes para el pase de lista

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 97 diseñó una aplicación móvil para registrar la entrada y salida de los alumnos, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener informados a los padres de familia sobre la permanencia de sus hijos en el plantel.

El director del CBTis 97, Luis Arcadio de la Peña, explicó que la aplicación surge a partir de la instrucción de la DGETI en el estado para impulsar acciones innovadoras dentro de los planteles de educación media superior.

TE PUEDE INTERESAR: Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila

Indicó que anteriormente se utilizaba un grupo de WhatsApp para comunicar este tipo de información, sin embargo, el volumen de mensajes hizo necesario buscar una alternativa más eficiente.

La nueva aplicación fue diseñada por dos docentes del plantel y se apoya en credenciales estudiantiles con chip digital, las cuales permiten saber los movimientos de los alumnos al ingresar y salir del plantel.

Por su parte, la comisionada responsable de la oficina estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Coahuila, María del Rosario Linares Yeverino, destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer la seguridad y generar confianza en los padres de familia. Explicó que, a través de la aplicación, tanto docentes como padres reciben notificaciones sobre la asistencia de los alumnos, lo que permite saber si un estudiante no acudió a clases o salió del plantel.

La aplicación estará disponible para los padres de familia a partir del inicio del semestre y en una segunda etapa, prevista para el próximo ciclo escolar, se espera que la herramienta sea integrada al trabajo docente para el pase de lista y el seguimiento académico.

La comisionada señaló que cada plantel de la DGETI en Coahuila desarrolla estrategias propias en materia de seguridad e innovación, y que en el caso del CBTis 97, esta aplicación representa un paso importante para reforzar tanto la seguridad como el control académico de los estudiantes.

