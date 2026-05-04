Coahuila: Celebran con alborada el 132 aniversario de la BENC

La celebración estuvo marcada por la interpretación de las tradicionales “Mañanitas” y el Himno de la BENC, acompañados por mariachi y el coro polifónico, lo que dio un toque solemne y festivo al encuentro.

En un ambiente de tradición y orgullo, la comunidad de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (BENC) conmemoró su CXXXII aniversario con la ya emblemática Alborada realizada en la escalinata de la institución.

Durante el evento, estudiantes, docentes y egresados se reunieron para compartir un momento de identidad y pertenencia, en el que no solo se evocaron recuerdos y anécdotas, sino también los valores y aprendizajes que han distinguido a generaciones de normalistas.

La conmemoración destacó por la convivencia entre distintas generaciones, reflejando la continuidad de una institución que ha sido formadora de profesionales de la educación a lo largo de más de un siglo.

Con esta celebración, la BENC reafirmó su legado histórico y su compromiso con la formación de nuevos talentos, fortaleciendo el sentido de comunidad que la caracteriza.