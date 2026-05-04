Coahuila: Celebran con alborada el 132 aniversario de la BENC
La conmemoración se realizó con la tradicional Alborada en la escalinata de la institución
En un ambiente de tradición y orgullo, la comunidad de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (BENC) conmemoró su CXXXII aniversario con la ya emblemática Alborada realizada en la escalinata de la institución.
La celebración estuvo marcada por la interpretación de las tradicionales “Mañanitas” y el Himno de la BENC, acompañados por mariachi y el coro polifónico, lo que dio un toque solemne y festivo al encuentro.
Durante el evento, estudiantes, docentes y egresados se reunieron para compartir un momento de identidad y pertenencia, en el que no solo se evocaron recuerdos y anécdotas, sino también los valores y aprendizajes que han distinguido a generaciones de normalistas.
La conmemoración destacó por la convivencia entre distintas generaciones, reflejando la continuidad de una institución que ha sido formadora de profesionales de la educación a lo largo de más de un siglo.
Con esta celebración, la BENC reafirmó su legado histórico y su compromiso con la formación de nuevos talentos, fortaleciendo el sentido de comunidad que la caracteriza.