Coahuila: Celebrarán 90 años del ejido Paso del Coyote con cabalgata y rodeo en San Juan de Sabinas

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Coahuila
/ 12 abril 2026
    Coahuila: Celebrarán 90 años del ejido Paso del Coyote con cabalgata y rodeo en San Juan de Sabinas
    El sábado 18 de abril será el día principal con la tradicional cabalgata. REDES SOCIALES

El programa incluye cabalgata, rodeo, baile y eventos familiares

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con una serie de actividades gratuitas, autoridades y habitantes del ejido Paso del Coyote celebrarán el 90 aniversario de su fundación, con un programa que incluye cabalgata, rodeo, baile y eventos familiares.

De acuerdo con los organizadores, los preparativos se encuentran en su etapa final, con el objetivo de garantizar que las festividades se desarrollen en un ambiente seguro para todos los asistentes.

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Entre los principales atractivos destaca el rodeo, en el que participarán toros del rancho San Juan, además de diversas presentaciones musicales que amenizarán el festejo.

Las actividades iniciarán desde el viernes con un rodeo infantil, jaripeo y música en vivo, dando paso al día central programado para el sábado 18 de abril, cuando se realizará la tradicional cabalgata.

Desde las 8:00 horas, los participantes se concentrarán en los terrenos de la feria, mientras que la salida está prevista a las 10:00 horas. El recorrido abarcará distintas vialidades de Nueva Rosita, hasta concluir en el panteón de la zona centro.

Como parte de esta actividad, se llevará a cabo un concurso de carretas adornadas, con premios en efectivo para los mejores participantes, además de la entrega de alimentos para los cabalgantes, estimando alrededor de 500 platillos.

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Ese mismo día, a las 15:00 horas, se realizará el rodeo, seguido de la premiación y la presentación de grupos musicales que cerrarán la jornada.

Los organizadores destacaron que todos los eventos serán gratuitos gracias al apoyo de patrocinadores, y señalaron que los recursos que se generen por concepto de ventas durante los festejos serán destinados a la realización de obras en beneficio de la comunidad.

Con información de medios locales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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