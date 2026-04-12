Coahuila cierra Semana Santa con 900 mil visitantes y derrama de mil 100 mdp

Con casi 900 mil visitantes, una derrama económica superior a los mil 100 millones de pesos y ocupación hotelera del 100 por ciento en sus Pueblos Mágicos durante los días de mayor afluencia, Coahuila concluyó con éxito el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El mandatario destacó que la seguridad en la entidad permitió la llegada de turistas nacionales y extranjeros, quienes disfrutaron de una amplia oferta turística que incluye sus ocho Pueblos Mágicos, además de museos, centros históricos, viñedos, parques recreativos, plazas, iglesias, ríos, presas, sierras y zonas paleontológicas.

Durante este periodo se realizaron diversas actividades como representaciones del viacrucis, la tradicional Procesión del Silencio, festivales gastronómicos y vaqueros, rodeos, cabalgatas, callejoneadas, eventos culturales, pesca, ciclismo y actividades artísticas.

“Coahuila se consolidó como un gran destino en esta Semana Santa, observamos dinamismo y mucha afluencia de turistas y visitantes a lo largo y ancho del estado, lo que permitió que en el estado se registrara una ocupación hotelera promedio de más del 73%”, informó Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. Asimismo, destacó que bajo la coordinación del Gobierno del Estado se desplegaron más de 10 mil elementos de seguridad de distintas corporaciones, lo que garantizó una estancia segura para los visitantes.

En ese sentido, se informó que la agenda turística continuará durante el mes de abril con diversos eventos en municipios como Torreón, Saltillo, Múzquiz y Ciudad Acuña, incluyendo festivales gastronómicos, exposiciones, eventos deportivos y actividades culturales. Entre ellos destacan la Exposición Militar “La Gran Fuerza de México” en Torreón, el Festival del Taco CIZ 2026 y el Festival del Cabrito en Saltillo, así como carreras atléticas, cabalgatas y eventos ganaderos en distintas regiones del estado. Finalmente, se anunció que Coahuila participará en el Tianguis Turístico México 2026, donde promoverá sus atractivos y fortalecerá su posicionamiento como destino turístico a nivel nacional e internacional.

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