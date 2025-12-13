Coahuila: clausura Profepa pozo de aguas en Saltillo y fraccionamiento en Arteaga

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó haber realizado dos clausuras en la Región Sureste de Coahuila, una en la obra Acueducto 1000 de Aguas de Saltillo (Agsal) y otra en el fraccionamiento Montecana en Arteaga.

La dependencia federal argumentó que ambas obras realizaron cambios de uso de suelo sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que pone en riesgo principalmente a la Sierra de Zapalinamé.

Textualmente expuso que las clausuras se hicieron “por realizar cambio de uso de suelo en terrenos forestales de manera ilícita, es decir, sin contar autorización de la Semarnat, afectando ecosistemas estratégicos de bosque de pino, en las Sierras de Arteaga y Zapalinamé”.

La clausura de las obras en Montecana se hicieron el pasado 26 de noviembre en una superficie de 8.14 hectáreas, colocando sellos en el área desmontada.