Coahuila: clausura Profepa pozo de aguas en Saltillo y fraccionamiento en Arteaga

Coahuila
/ 13 diciembre 2025
    Coahuila: clausura Profepa pozo de aguas en Saltillo y fraccionamiento en Arteaga
    Personal de Profepa colocó sellos de clausura en la obra del fraccionamiento Montecana, en Arteaga, tras detectar cambio de uso de suelo. FOTO: PROFEPA

La dependencia federal indicó que se realizaron cambios de uso de suelo sin la autorización de la Semarnat

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó haber realizado dos clausuras en la Región Sureste de Coahuila, una en la obra Acueducto 1000 de Aguas de Saltillo (Agsal) y otra en el fraccionamiento Montecana en Arteaga.

La dependencia federal argumentó que ambas obras realizaron cambios de uso de suelo sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que pone en riesgo principalmente a la Sierra de Zapalinamé.

Textualmente expuso que las clausuras se hicieron “por realizar cambio de uso de suelo en terrenos forestales de manera ilícita, es decir, sin contar autorización de la Semarnat, afectando ecosistemas estratégicos de bosque de pino, en las Sierras de Arteaga y Zapalinamé”.

La clausura de las obras en Montecana se hicieron el pasado 26 de noviembre en una superficie de 8.14 hectáreas, colocando sellos en el área desmontada.

$!La Profepa también ordenó la clausura temporal de trabajos relacionados con el Acueducto 1000 de Aguas de Saltillo, al señalar afectaciones a ecosistemas forestales en la Región Sureste de Coahuila.
“Las obras incluían apertura de caminos y remoción de vegetación de bosque de pino piñonero, Pinus cembroides y su sotobosque, lo que representa riesgos en la afectación de biodiversidad y pérdida de los servicios ecosistémicos en la Sierra de Arteaga”, expuso la dependencia en un comunicado.

Respecto a las obras de Agsal, Profepa informó que la clausura temporal se hizo el pasado 27 de noviembre en la que se instalaba una caja de válvulas expulsoras en el área donde se realizó el desmonte.

Sobre este tema, la paramunicipal informó que en la zona se hicieron trabajos de sustitución de una tubería que ya existía y que esperará a que se haga una resolución oficial sobre el caso.

Profepa argumentó que “ambas medidas de seguridad impuestas se sustentan en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”.

También indicó que se hicieron con el objeto de frenar la pérdida de cobertura vegetal que implica el riesgo de desequilibrio ecológico correspondiente así como garantizar un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

“La Profepa reafirma su compromiso de proteger las sierras de Arteaga y Zapalinamé, así como de frenar actividades ilegales que representan riesgos ambientales para los ecosistemas forestales del Estado de Coahuila”, concluyó el comunicado de Profepa.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

