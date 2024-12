Coahuila: cómo evitar la resaca en este maratón Guadalupe-Reyes

En México, la temporada decembrina está repleta de festejos familiares, reuniones con amigos e incluso eventos laborales, lo que ha dado lugar al famoso maratón “Guadalupe-Reyes”. Para disfrutar de estas celebraciones sin excesos ni consecuencias graves como la resaca, aquí te compartimos algunos consejos prácticos.

El estado de ebriedad ocurre en tres etapas: primero, la persona consume alcohol; después, las enzimas del cuerpo transforman este en productos tóxicos como el formaldehído; finalmente, el formaldehído se convierte en compuestos como ácidos orgánicos que el cuerpo elimina a través de la orina.

Si tus enzimas genéticas procesan el formaldehído con rapidez, la borrachera pasa pronto y la resaca se reduce significativamente. Sin embargo, solo el 10 % de la población mundial presenta esta condición, lo que hace crucial moderar el consumo.

1. No mezclar bebidas no evita la ebriedad: Combinar bebidas no es el factor principal para alcanzar la embriaguez. Sin embargo, pasar de cerveza a tequila, por ejemplo, puede llevar a un consumo más rápido (como en shots), lo que eleva la concentración de alcohol en sangre de manera abrupta y aumenta el estado de ebriedad.

2. Evita las bebidas gasificadas: El gas en las bebidas puede acelerar la absorción del alcohol en el estómago. Además, consumir alimentos mientras bebes ayuda a ralentizar este proceso, y tomar agua entre tragos puede reducir el efecto del alcohol.

3. Cuidado con las bebidas dulces: Aunque no aumentan la velocidad de la embriaguez, enmascaran el sabor del alcohol, lo que puede llevar a un consumo más rápido y descontrolado.

4. No bebas por compromiso: Rechaza la presión social y mantén tus límites claros. Es mejor disfrutar de forma responsable.

5. Consume solo alcohol regulado: Elige productos con el sello de la Secretaría de Hacienda para garantizar que cumplen con las normas mexicanas. Así evitarás el alcohol adulterado, que puede causar graves daños.

6. Alivia la resaca con moderación: Si enfrentas una resaca, consumir alimentos picantes puede liberar endorfinas que ayudan a mitigar el malestar.

Con estos consejos, podrás disfrutar de las fiestas decembrinas de manera responsable y cuidar de tu salud.