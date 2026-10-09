Coahuila: Convoca UAdeC a postular candidatas al Reconocimiento a la Mujer Universitaria 2026-2027

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    Coahuila: Convoca UAdeC a postular candidatas al Reconocimiento a la Mujer Universitaria 2026-2027
    La UAdeC, a través del IIDIMU, convoca a postular mujeres universitarias por su trayectoria y aportaciones en materia de perspectiva de género. ARCHIVO

Las propuestas podrán registrarse hasta el 22 de enero de 2027 en cuatro categorías que abarcan estudiantes, docentes y personal administrativo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IIDIMU), abrió la convocatoria para el Reconocimiento a la Mujer Universitaria 2026-2027, dirigido a integrantes de la comunidad académica que destaquen por su trayectoria, participación y promoción de la perspectiva de género.

La invitación está dirigida a las escuelas, facultades, institutos, centros y dependencias de la institución, que podrán postular a mujeres universitarias por sus aportaciones sobresalientes y su trabajo en favor de la igualdad de género.

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La convocatoria contempla cuatro categorías: estudiantes de bachillerato o licenciatura; estudiantes de posgrado; docentes e investigadoras, y trabajadoras manuales o administrativas.

Podrán participar mujeres con registro activo en la Universidad, ya sea como alumnas o como integrantes del personal académico y administrativo.

ESTABLECEN REQUISITOS PARA LAS CANDIDATURAS

Cada escuela, facultad, instituto, centro o dependencia podrá proponer hasta una candidata por categoría, con un máximo de cuatro postulaciones si participa en todas las modalidades. La selección corresponderá a la máxima autoridad de cada unidad académica o dependencia.

Las titulares de direcciones o dependencias no podrán postularse. Tampoco podrán hacerlo las universitarias que hayan recibido este reconocimiento en las tres ediciones más recientes.

Cada candidata deberá enviar su expediente desde su correo institucional mediante el formulario digital de registro, con un archivo único en formato PDF que incluya la documentación solicitada.

El expediente deberá contener el oficio de postulación emitido por la máxima autoridad correspondiente, con la exposición de motivos; una identificación oficial o credencial de la UAdeC; una constancia de estudios vigentes para las categorías de estudiantes o un documento que compruebe al menos un año de antigüedad laboral para docentes, investigadoras y trabajadoras administrativas o manuales.

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También deberá integrarse un currículum vitae actualizado, en el que se destaquen las actividades relacionadas con la perspectiva de género que sustenten la candidatura, acompañado de evidencias.

La documentación deberá presentarse en el orden establecido, en un solo archivo PDF que no exceda un gigabyte. El IIDIMU advirtió que no se aceptarán expedientes incompletos.

REGISTRO CIERRA EL 22 DE ENERO

Las postulaciones podrán enviarse hasta el viernes 22 de enero de 2027, a las 23:59 horas. Una vez que el Comité Revisor valide las candidaturas, el Instituto publicará los resultados el lunes 8 de febrero de 2027.

Los nombres de las seleccionadas se darán a conocer en el sitio oficial del IIDIMU, así como en las redes sociales del Instituto y de la Universidad. También se notificará a las participantes mediante los correos electrónicos proporcionados durante el registro.

Para consultar los detalles y las especificaciones de la convocatoria, las personas interesadas pueden revisar el documento completo, escribir al correo iidimu_uadec@uadec.edu.mx o comunicarse al teléfono (871) 183 68 16.

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